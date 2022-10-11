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登山攀冰好手徐耀群命喪玉山 噩耗震撼國內外登山界

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登山攀冰好手徐耀群命喪玉山 噩耗震撼國內外登山界

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

本月6日徐姓男子與隊友攀登玉山群峰，竟在玉山東峰一處碎石坡不慎墜谷逾百公尺，頭部嚴重受創，透過玉山氣象站、玉管處等人員就近搶救但仍傷重身亡，並由直升機吊掛下山；而徐男其實是國內外登山界十分有名的資深登山攀冰好手徐耀群（Larry），惡耗傳出後，不少山友最近紛紛湧入他的臉書留言哀悼。

臉書粉專「《職人》SHOKUZiNE」9日PO文哀悼指出，「#一路好走 #登山職人 #登山家 #徐耀群」，來自玉山東峰的噩耗震撼了山界，沒有人會想到來自玉山的墜落意外訊息竟然是資深的登山家與嚮導徐耀群（Larry），直到我們追溯訊息發現當時耀群確實在挑戰攀岩玉山東峰登頂的過程中不幸失手的訊息後才相信，平時都在加拿大帶團的耀群嚮導竟然已經命危。

職人粉專並說，加拿大登山嚮導協會（Association of Canadian Mountain Guide, ACMG）已經先一步在其官網上發佈，以「他很隨和，而且非常慷慨，隨時準備伸出援助之手，分享啤酒或給予急需的擁抱。他笑容燦爛，是著名的攀冰者」的評價為來自台灣的探險家留下永遠的紀錄。冒險家葬身於自己所熱愛的山域，雖然讓人感傷，但至少我們相信耀群在離開我們之前依然從事著他畢生熱愛之事。

南投縣消防局表示，徐耀群一行2人是本月5日上午從塔塔加地區入山前往玉山群峰，預計8日下山，但徐卻意外墜落玉山東峰山谷，接到隊友通報後，消防局立即派遣山搜人員整備，另為爭取救援時效，同步申請內政部空中勤務總隊派遣直升機協助。

隊友回顧事發經過，兩人是在玉山東峰一處的碎石坡失手，墜落百公尺的深谷，導致頭部重創。當下見他還有呼吸，趕緊報警請求救援，然而搜索人員抵達後，徐耀群已沒了呼吸心跳。

登山攀冰好手徐耀群本月6日命喪玉山東峰，平日常在自己臉書分享登山美景照片。圖／翻攝自徐耀群臉書
登山攀冰好手徐耀群本月6日命喪玉山東峰，平日常在自己臉書分享登山美景照片。圖／翻攝自徐耀群臉書
登山攀冰好手徐耀群本月6日命喪玉山東峰，平日常在自己臉書分享登山美景照片。圖／翻攝自徐耀群臉書
登山攀冰好手徐耀群本月6日命喪玉山東峰，平日常在自己臉書分享登山美景照片。圖／翻攝自徐耀群臉書
登山攀冰好手徐耀群本月6日命喪玉山東峰，平日常在自己臉書分享登山美景照片。圖／翻攝自徐耀群臉書
登山攀冰好手徐耀群本月6日命喪玉山東峰，平日常在自己臉書分享登山美景照片。圖／翻攝自徐耀群臉書
登山攀冰好手徐耀群本月6日命喪玉山東峰，平日常在自己臉書分享登山美景照片。圖／翻攝自徐耀群臉書
登山攀冰好手徐耀群本月6日命喪玉山東峰，平日常在自己臉書分享登山美景照片。圖／翻攝自徐耀群臉書

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