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父親生前抵抗無效！女兒凶狠刺死9旬老父 檢起訴求重刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄63歲吳姓女子今年6月10日下午和99歲父親爭吵，吳女竟持刀弒父後自殘，吳女胞妹回家後發現大姊、父親分別倒在房內，送醫後父親身亡，吳女則撿回一命，高雄地檢署偵結，今依殺害直系尊親屬罪將吳女起訴。

據了解，吳女和父親同住，父女倆多年前曾生活細節發生爭執，一度被社會局列為關懷家庭，經社工介入輔導後，因父女關係穩定結案，案發前3年都未再接獲相關通報，沒料卻發生憾事。

今年6月10日下午4時許，吳父的二女兒回到新興區老家，要帶父親至高醫檢查身體，沒想到進門時，發現父親躺在房間床上，大姊則倒在床邊，手腕割傷，血流滿地。

警消獲報後到場，因老翁頭部遭鈍器重擊，已明顯死亡，大女兒送高醫急救後，無生命危險，檢警偵詢時，吳女否認殺死父親，辯稱案發時不記得發生什麼事，只知道中午她割腕，父親在床上睡覺。

檢方相驗時，發現吳父左右腳、頭部、左手指都有多處銳器、刀傷，死因為右側股動脈大量出血，且根據吳父身前手指傷勢，研判曾一度抵抗女兒行凶，但最後不敵女兒，遭刺身亡。

檢方根據相關事證，認定吳女持刀殺害父親，全案偵結後，今依殺害直系尊親屬罪將吳女起訴，且考量吳女殺意甚堅，沒念及與父親親情，建請法院從重量刑。

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高雄市新興區疑發生女弒父自殺案，警方到場處理。記者張議晨／翻攝
高雄市新興區疑發生女弒父自殺案，警方到場處理。記者張議晨／翻攝

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