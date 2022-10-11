新北土城透天民宅火警 「住警器」發揮功效及時逃生

新北市土城區中州路12巷內，一棟三層樓鐵皮加蓋透天民宅一樓今天早上7點58分發生火警，消防隊獲報立刻趕抵，拉水線上三樓陽台將受困2人救下，12分鐘內順利滅火。經觀察，現場有3人因吸入些許濃煙身體不適，預防性送醫救治；即時逃出的21歲大女兒表示，當下聽到一樓住警器發出聲響，立刻打開門逃生、疏散家人。

該民宅是一樓客廳起火，燃燒客廳電視櫃雜物，燃燒面積約1平方公尺，經了解得知，平時為一家5口居住，起火當時小兒子已外出上課 ，只剩父、母、大姐及二姐在家。

大姐向救護人員表示，當下聽到裝在一樓的住警器發出聲響，又聞到燒焦味，立即開門查看，赫然發現一樓起火，馬上大聲呼喊住在三樓的爸媽和妹妹逃生，只是濃煙與熱溫沿著樓梯垂直往上竄，在消防人員趕到火場前，自己和妹妹先從二樓陽台自行往下跳到一樓逃生，而爸媽則在三樓陽台待救，感謝消防員迅速趕抵救援。