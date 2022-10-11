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彰化雜木堆置場燒5天滅火 被罰金額出爐並限期清除
彰化縣埤頭鄉彰水路四段一處雜木堆置場連續燃燒5天，上午已撲滅悶燒，預計今天下午結束救災工作，縣政府也開出罰單，並依緊急案件寄出限期改善通知單，公文書送到後的15天內雜木場業者必須清除所有雜木，恢復農地原貌。
埤頭鄉彰水路四段的雜木堆置場面積約1000坪，堆置疑似砍伐雜木的樹幹和樹根，自本月（10）月6日中午莫名失火，悶燒個不停，消防局第四大隊所轄16個分隊輪流停休，加上義消支援每天約100人次合力滅火。第四大隊長張順享說，已撲滅雜木堆悶燒，預計今天下午完成救災作業。
雜木堆置場一連燒5天，招致地方民眾抨擊「過去都沒發現亂堆木材？」、「還有多少這種地方沒被發現？」彰化縣政府昨作出回應，將依違反都市計畫法、空氣汙染防制法合計開罰至少16萬元，但視情節採累進裁罰，網友回應「燒那麼天才罰16萬元？」
彰化縣環保局今天表示，雜木場燃燒發生空汙，依法裁罰10萬元。地政處表示，雜木場位在非都市計畫區的農牧用地，雜木場業者違區域計畫法，裁罰10萬元，地政處寄出限期改善通知單，文到之後的15天內應恢復農地原狀，否則繼續罰款。當地民眾指出，清除和找地方放置龐大雜木恐怕花費千萬元，承租業者得不償失。
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