酒醉男倒路中被輾駕駛肇逃 法官：僅1秒難避被撞也有過失

莊姓計程車司機開車行經基隆市南新街一處超商前，撞及一名酒醉倒臥路口男子，輾壓後導致受傷，莊男還肇事逃逸。法官認為，倒臥男子僅1秒時間即隱沒在車輛下，被害人因酒醉倒路中同樣有過失，依過失傷害、肇事逃逸罪判莊男應執行有期徒刑7月，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，一名男子民國109年12月31日4時許，至南新街某便利商店購物，因酒醉不停撞及貨架，4時28分許，店員詢問其是否需通知家人，男子拒絕，要求店員扶他返家。

店員見他無法行走，先將他抱至商店外，因他語無倫次，無法說出其住所，店員進入便利商店以行動電話報警，此時男子行走至便利商店前與巷道之交岔路口處，因酒後無力，臥倒在南新街道路中。

莊男4時33分許，駕駛營業小客車行近便利商店前與巷道之交岔路口時，撞及後車輛輾壓過男子身體，酒醉男身體卡在車輛底盤，遭拖行後，倒於OK便利商店前，有骨盆粉碎性骨折合併出血性休克、膀胱破裂、雙側第三肋肋骨折及左側胸骨鎖骨關節脫位、腰椎左側第五橫突骨折、右側股骨粉碎性骨折等傷害。

莊男將車輛停放至便利商店前數公尺路邊後，下車查看，一時慌張，未報警處理或留在現場採取必要救護措施即駛離現場。

法官說，莊男應立即剎車確認車輛或道路狀況，而非倒車企圖擺脫車下異物，涉有過失傷害；而被害人因酒醉倒臥在道路中，亦同樣有過失。

法官勘驗發現，事故路段道路路面幾乎黑暗，便利商店燈光明亮刺眼，導致肉眼難以看清車前地面狀況，酒醉者當時身著黑白相間衣物，遠觀或光線不佳時與舖設柏油地面顏色相近，難以無法辨識是否為人體，車輛大燈照射到躺臥路面時，僅1秒時間即隱沒在車輛下，即使注意亦應無法及時剎停。

但法官說，酒醉男雖有過失，也是肇事因素，但刑事責任認定，並不因告訴人有過失，而得免除莊男的過失責任，莊男擅自駕車逃逸，漠視生命、身體的安全，非常不足取。

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