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女子皮夾疑遭竊急報案 員警助她尋關鍵記憶找回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

40歲王姓女子家住台南市中西區，昨天凌晨3點多發現她放有身分證件、現金長皮包夾不翼而飛，漏夜翻尋未果後，急忙就趕到長樂派出所報案。員警到場未有發現門窗遭侵入或破壞，家中黃金等貴物物品也未失竊。派出所員警提醒王女回想近期有無整理家中物品。王女才想起曾整理物品準備寄送給在大陸工作丈夫，皮夾完整放在箱子內，結束一場虛驚。

王女昨天凌晨5點多向警方報案說，她的皮夾內還放有人民幣8000元、美金3000元不翼而飛，急匆匆與叫醒孩子，5人深夜全家翻尋整晚未果，向警方所報案。

員警受理並由偵查隊鑑識小隊員警到場逐一勘驗，未有發現門窗遭侵入或破壞情事，家中置放其他現金、黃金等貴物物品並未遭竊賊取走，完成採證程序並由員警受理積極偵辦。

轄區發生住宅竊案，長樂派出所員警逐一調閱周邊監視器查看，但都未發現有可疑人車跡證。副所長郭建政10日下午4點多再到王女住處慰問及調查相關線索，言談間提醒王女回想近期有無親朋好友來訪、整理家中物品等情。突然王女驚呼一聲，奔向置物間拉出一個紙箱，打開後內準備寄送給在大陸經商先生相關物品，逐一拿出後赫然在紙箱最底層竟有其遍尋不著皮夾，所報遭竊物品也都完整的放於皮夾內。

王女表示，她日前整理一些物品整備寄送給在大陸工作丈夫，竟順手將自身夾皮放入而不自知，也對自己的粗心大意造成警察奔波忙碌深感歉意。王女昨晚8點親自到派出所撤銷竊案並向員警再三致謝。

王女誤以為放有人民幣及美金皮夾遭竊報案，警方提醒她後，結果她放在紙箱內順利找回。記者黃宣翰／翻攝
王女誤以為放有人民幣及美金皮夾遭竊報案，警方提醒她後，結果她放在紙箱內順利找回。記者黃宣翰／翻攝
王女誤以為皮夾遭竊報案，警方提醒她後，結果她放在紙箱內順利找回。記者黃宣翰／翻攝
王女誤以為皮夾遭竊報案，警方提醒她後，結果她放在紙箱內順利找回。記者黃宣翰／翻攝

丈夫 警察

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