蜜蜂飛進駕駛艙！觀音山台64砂石車失控 撞倒整排護欄

新北市台64線高架快速道路五股路段，今天清晨6時許發生砂石車衝撞外側路肩護欄車禍，曳引車頭嚴重受損，幸未波及其他車輛。司機聲稱因為有蜜蜂飛進駕駛艙，他受到驚嚇導致車輛失控自撞護欄。

58歲陳姓司機當時駕駛曳引大貨車載運砂石，從五股出發準備到桃園觀音卸貨，車輛向西行經7.6公里五股路段，剛剛進入觀音山區，突然發現有蜜蜂飛進駕駛艙。

司機說他一時驚慌失措，導致失控衝向右側路肩擦撞護欄、護網，砂石車瞬間「折甘蔗」，車頭向右彎折撞向山坡嚴重受損。救護車獲報趕抵，將四肢多處擦傷的陳姓司機送往淡水馬偕醫院包紮，輕傷沒有大礙，酒測值0。