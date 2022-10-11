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蜜蜂飛進駕駛艙！觀音山台64砂石車失控 撞倒整排護欄

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市台64線高架快速道路五股路段，今天清晨6時許發生砂石車衝撞外側路肩護欄車禍，曳引車頭嚴重受損，幸未波及其他車輛。司機聲稱因為有蜜蜂飛進駕駛艙，他受到驚嚇導致車輛失控自撞護欄。

58歲陳姓司機當時駕駛曳引大貨車載運砂石，從五股出發準備到桃園觀音卸貨，車輛向西行經7.6公里五股路段，剛剛進入觀音山區，突然發現有蜜蜂飛進駕駛艙。

司機說他一時驚慌失措，導致失控衝向右側路肩擦撞護欄、護網，砂石車瞬間「折甘蔗」，車頭向右彎折撞向山坡嚴重受損。救護車獲報趕抵，將四肢多處擦傷的陳姓司機送往淡水馬偕醫院包紮，輕傷沒有大礙，酒測值0。

這起車禍因發生時間較早，往來車輛較少，幸未波及其他車輛，但稍後逐漸進入交通尖峰時段，現場封閉外側車道，動用數輛吊車協助排除，慢慢造成後方塞車，一度通報回堵至板橋江子翠路段，大約上午9時40分才完全排除路況，恢復暢通。

現場動用多輛拖吊車協助排除路況。記者林昭彰／翻攝
現場動用多輛拖吊車協助排除路況。記者林昭彰／翻攝
司機說有蜜蜂飛進駕駛艙，導致砂石車失控衝撞路肩護欄、護網。記者林昭彰／翻攝
司機說有蜜蜂飛進駕駛艙，導致砂石車失控衝撞路肩護欄、護網。記者林昭彰／翻攝
曳引車頭撞損，警方封閉車道讓拖吊車協助排除路況。記者林昭彰／翻攝
曳引車頭撞損，警方封閉車道讓拖吊車協助排除路況。記者林昭彰／翻攝
司機說有蜜蜂飛進駕駛艙，導致砂石車失控衝撞路肩護欄、護網。記者林昭彰／翻攝
司機說有蜜蜂飛進駕駛艙，導致砂石車失控衝撞路肩護欄、護網。記者林昭彰／翻攝

砂石 蜜蜂

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