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桃園觀音9旬翁恍惚徘徊 巡警眼熟「原來是你」送回家

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市觀音區90歲劉姓老翁昨天下午獨自外出散步，卻不慎迷路，神情恍惚在巷口徘迴，巡邏員警見狀上前關心，一眼就認出該名老翁，並想起之前也曾處理過他的走失案件，便先帶老翁回派出所確認身分，隨後將他平安護送返家。

大園警分局新坡派出所警員龔修毅、黃建豪昨天傍晚6時許，巡邏行經中觀路一段813巷口，發現一名老翁衣著單薄、神情恍惚在路上徘徊遊走，由於當時氣溫偏低，引起員警擔心，便上前關心，但老翁有失智情形，無法清楚表達身分，僅說自己外出散步迷路，「很累想回家」。

其中警員龔修毅在與老翁對談時，越看越覺得老翁眼熟，似乎曾處理過他的走失案件，於是先將老翁帶回派出所休息，同時查閱之前的工作紀錄，經比對照片後，確認他就是之前曾走失的劉姓老翁，隨即將他護送返家。

劉翁妻子看見丈夫平安歸來，頻頻向警方道謝，表示丈夫下午獨自出門散步，但到了晚餐時間都一直沒有回來，附近也找不到人，正打算報警求助，幸好警方及時發現提供協助，才讓丈夫能夠平安返家，非常感謝警方的熱心幫忙。

觀音區90歲劉姓老翁（左1）走失，被巡邏員警發現，越看越眼熟，發現以前曾帶他回家過，便立刻將他帶返家。記者楊湛華／翻攝
觀音區90歲劉姓老翁（左1）走失，被巡邏員警發現，越看越眼熟，發現以前曾帶他回家過，便立刻將他帶返家。記者楊湛華／翻攝

丈夫 桃園

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