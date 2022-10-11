桃園觀音9旬翁恍惚徘徊 巡警眼熟「原來是你」送回家

桃園市觀音區90歲劉姓老翁昨天下午獨自外出散步，卻不慎迷路，神情恍惚在巷口徘迴，巡邏員警見狀上前關心，一眼就認出該名老翁，並想起之前也曾處理過他的走失案件，便先帶老翁回派出所確認身分，隨後將他平安護送返家。

大園警分局新坡派出所警員龔修毅、黃建豪昨天傍晚6時許，巡邏行經中觀路一段813巷口，發現一名老翁衣著單薄、神情恍惚在路上徘徊遊走，由於當時氣溫偏低，引起員警擔心，便上前關心，但老翁有失智情形，無法清楚表達身分，僅說自己外出散步迷路，「很累想回家」。

其中警員龔修毅在與老翁對談時，越看越覺得老翁眼熟，似乎曾處理過他的走失案件，於是先將老翁帶回派出所休息，同時查閱之前的工作紀錄，經比對照片後，確認他就是之前曾走失的劉姓老翁，隨即將他護送返家。