國慶收假前北大武山險傳事故 視訊熱線終於脫困

國慶連假收假前，最南百岳屏東北大武山險傳登山事故。一對年約30歲男女，10日凌晨相約單攻北大武，直到深夜仍滯留山區，因找不到路下山報案求援，屏東消防局獲報出動泰武等多個分隊人員上山，為免意外，小隊長姚家慶先透過視訊遠端引導，雙方熱線半個多小時，終於讓這對單攻男女平安下山。

北大武檜谷山莊山屋管理員吳德發說，國慶3天連假，每天都有20多位單攻北大武，其中又以年輕新手佔大宗，他們自認平常有運動習慣，體力佳，單攻沒問題，「有些人甚至還說就是要來自虐一下，年輕自我挑戰是好事，但一定要做好準備再上，以免挑戰不成變成玩命就不妙了」。

據了解，昨天深夜10點多報案求援的男女，是於10日凌晨3點多起登，約於中午12點多抵達三角點，但後來在新登山口前約1公里處迷途，走過一段水泥地後發現前方又是碎石路，以為走路錯，急忙報案求援。

姚家慶表示，該處路段不時有單攻山友求援，主要原因還是體力已快耗盡，才會越走心越慌。警消昨獲報立即出發，但為免意外，他透過電話視訊先引導兩人下山，過程中視訊彼端的女山友疑受驚嚇，緊抓電話不敢掛，姚家慶以水塔、小斜坡等細微指標，向兩人保證一切都在掌控中，沒走錯，今天凌晨總算平安脫困。