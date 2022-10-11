還以為住在山上就沒人發現...警方「淨山」清出通緝犯

台北市26歲張姓男子住在貓空山上，他8月底因傷害案被通緝在案，卻認為警方應該不會特定上山找他，不料日前文山一警分局，日前藉由執行淨山專案勤務尋到張男，讓他相當吃驚。

文山區指南派出所為確保貓空山區居民安寧及維護自然生態景觀，警方結合民力，日前執行淨山專案勤務時，深度走入山地查察不法情事，逮到一名傷害通緝在案的張姓男子。

警方表示，指南派出所警員黃順進、龍顗凱日前接獲情資，得知張姓男子平常以當外送為業，經常在文山一帶出沒，由於男子是本地人，轄區員警對遭通緝男子長相瞭若指掌，因此藉由專案勤務及民力支援，擴大山地巡查後，順利逮捕張男。