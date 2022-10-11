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深夜闖入工廠偷吃一碗泡麵 累犯男加重竊盜罪判刑7月
花蓮一名有毒品、傷害等前科的陳姓鐵工，深夜闖入花蓮市一間工廠，偷吃一碗泡麵後離開。隔天因業者發現鐵窗遭破壞報警，查出陳男犯案，花蓮地方法院依刑法加重竊盜罪，判陳男有期徒刑7個月，全案可上訴。
判決書指出，陳姓男子去年11月14日深夜，經過花蓮市一間工廠，見四下無人，徒手折彎鐵窗欄杆後，毀壞窗戶侵入屋內，吃掉工廠內放置的泡麵一碗後離去。隔天上午7時30分，溫姓業者到工廠，發現鐵窗被人破壞，立刻報警。
花蓮警方獲報到場採集鐵窗架上的指紋等生理跡證，送警政署刑事警察局鑑驗，查出與陳姓男子的DNA型別相符，將他逮捕到案，陳男也坦承犯行。
花蓮地方法院承審法官認為，陳姓男子曾因毒品、竊盜、傷害等案件被判刑，前年3月19日才出監，在5年內故意再犯加重竊盜罪，顯見其不知悔改。
不過，陳坦承犯行，態度尚可，竊取泡麵一碗價值不高，且國中肄業智識程度不高，入監前從事鐵工工作，月收入約3萬元還要扶養父母親，判處有期徒刑7個月，還要追徵泡麵的價額，全案可上訴。
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