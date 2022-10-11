台南新市工廠大火 惡臭濃煙隨風吹到高雄民怨四起

台南市新市區永就里「再生發公司」廠房大火，廠房內大量堆置的廢塑膠焚燒濃煙密布。台南市環保局表示，將依違反空汙法告發，並依採樣檢測結果處10萬元以上、500萬元以下罰款，追究其廢棄物清理法相關責任。

環保局表示，大火發生第一時間鋼瓶採樣及監控周邊空氣品質，根據微型感測器顯示，可能影響範圍為下風處行政區域，包括新市、永康、新化、歸仁等地區，環保局持續監控中。另提醒可能受到火災影響的民眾，做好防護，同時透過市府line、環保局臉書及電台與有線電視跑馬燈提醒。