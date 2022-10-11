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台南新市工廠大火 惡臭濃煙隨風吹到高雄民怨四起

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市新市區永就里「再生發公司」廠房大火，廠房內大量堆置的廢塑膠焚燒濃煙密布。台南市環保局表示，將依違反空汙法告發，並依採樣檢測結果處10萬元以上、500萬元以下罰款，追究其廢棄物清理法相關責任。

環保局表示，大火發生第一時間鋼瓶採樣及監控周邊空氣品質，根據微型感測器顯示，可能影響範圍為下風處行政區域，包括新市、永康、新化、歸仁等地區，環保局持續監控中。另提醒可能受到火災影響的民眾，做好防護，同時透過市府line、環保局臉書及電台與有線電視跑馬燈提醒。

環保局說，針對火災產生大量且明顯的粒狀汙染物，環保局已採樣檢測，一旦檢測分析內含有害空氣汙染物時將再加重處分，至於此次發生火警的原因，將待消防、警政單位的調查結果，如有故意在現場焚燒，將另依違反廢清法移送地檢署偵辦；針對現場災後遺留的廢棄物，也將依法限期業者完成清除改善，以避免衍生二次汙染情事。

台南新市工廠大火，滾滾惡臭濃煙隨風吹到高雄民怨四起。記者周宗禎／攝影
台南新市工廠大火，滾滾惡臭濃煙隨風吹到高雄民怨四起。記者周宗禎／攝影

台南 廢棄物

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