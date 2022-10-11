影／林口美食外送員酒駕撞外配 1酒駕1肇逃雙送辦

新北市林口區張姓美食外送員，昨天（10日）上午11時許，酒後騎車送餐。途中騎經忠孝路與公園路口，與越南籍阮姓外配發生碰撞，阮女沒在現場等警方到場，而是自行離開，下午警循線帶回阮女到案說明，張男酒測值0.19毫克，雙雙依法送辦。

據了解，張姓美食外送員（39歲）昨天（10日）上午11時許，帶著酒意騎車送餐點。途中騎經公園路，不料卻碰阮姓越南籍外配（42歲、已取得台灣身分證）騎車，沿著忠孝路至公園路口，疑未禮讓直行車，直接左轉公園路，釀兩車碰撞，導致兩人人車滑摔倒地，阮女沒在現場等候員警到場，旋即駕車快速離開。

警方獲報派員趕抵，對張姓外送員酒測，經酒測值0.19毫克帶回偵辦，警詢後依公共危險罪嫌，將張姓外送員移送法辦。另阮女肇逃部分，警方昨天下午2時許，也循線通知她到案說明，阮女坦承肇逃，但辯稱「是急著趕回家照顧小孩」警詢後依肇事逃逸罪嫌函送法辦。