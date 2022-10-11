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瑪莎拉蒂追撞大貨車 駕駛溜了車頭全毀維修費破150萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市果菜市場前在今天凌晨4時許，發生瑪莎拉蒂轎車追撞大貨車的交通事故，警方獲報到場時，瑪莎拉蒂的駕駛逃逸無蹤，警方查出瑪莎拉蒂轎車的車主是張姓男子，正在循線通知張到案說明，以釐清案發經過，全案將依肇事逃逸方向偵辦，車商估算，該輛瑪莎拉蒂的受損狀況嚴重，近乎報廢程度，維修費用上看150萬元。

據查，張姓男子（39歲）名下的一輛瑪莎拉蒂轎車在今天凌晨4時許，行經西屯區環中路一段果菜市場前時，疑未注意車前狀況，撞上前方由劉姓男子（36歲）駕駛的大貨車，瑪莎拉蒂的引擎蓋因車禍撞擊力而掀開，車頭近乎全毀，劉男下車察看時，瑪莎拉蒂車內駕駛逕自離開，沒有等警方到場。

第六警分局交通分隊表示，劉男沒有酒精濃度，全案未造成人員受傷，因瑪莎拉蒂轎車駕駛不在現場，已聯絡張姓車主到案說明。

據查，張在電話中向警承認，車禍當時是由他所駕駛，詳細案發經過，有待後續調查，全案經警方認定，有違反道交條例肇事逃逸規定，也將依規查處。

據查，該輛瑪莎拉蒂是2016年出廠，二手車價仍近200萬元，車商從照片損傷狀況估算，轎車車頭毀損、傷及A柱，需要換車殼，維修費用至少上看150萬元，詳細維修費用，仍待後續車廠詳細估價。

台中市張姓男子的瑪莎拉蒂轎車在今天凌晨4時許，行經西屯區環中路時，撞上前方大貨車，瑪莎拉蒂車頭近乎全毀。圖／讀者提供
台中市張姓男子的瑪莎拉蒂轎車在今天凌晨4時許，行經西屯區環中路時，撞上前方大貨車，瑪莎拉蒂車頭近乎全毀。圖／讀者提供
台中市張姓男子的瑪莎拉蒂轎車在今天凌晨4時許，行經西屯區環中路時，撞上前方大貨車，瑪莎拉蒂車頭近乎全毀。圖／讀者提供
台中市張姓男子的瑪莎拉蒂轎車在今天凌晨4時許，行經西屯區環中路時，撞上前方大貨車，瑪莎拉蒂車頭近乎全毀。圖／讀者提供
台中市張姓男子的瑪莎拉蒂轎車在今天凌晨4時許，行經西屯區環中路時，撞上前方大貨車，瑪莎拉蒂車頭近乎全毀。圖／讀者提供
台中市張姓男子的瑪莎拉蒂轎車在今天凌晨4時許，行經西屯區環中路時，撞上前方大貨車，瑪莎拉蒂車頭近乎全毀。圖／讀者提供
台中市張姓男子的瑪莎拉蒂轎車在今天凌晨4時許，行經西屯區環中路時，撞上前方大貨車，瑪莎拉蒂車頭近乎全毀。圖／讀者提供
台中市張姓男子的瑪莎拉蒂轎車在今天凌晨4時許，行經西屯區環中路時，撞上前方大貨車，瑪莎拉蒂車頭近乎全毀。圖／讀者提供

瑪莎拉蒂 車禍 車主

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