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慣竊凌晨到超商購物 白花鈔票在眼前...他忍不住就偷了！
高雄33歲汪姓男子平時靠打零工維生，為楠梓區慣竊；日前凌晨到超商購物，發現店員將現金放在櫃檯後方明顯處，汪男見狀趁無人看顧，將近4000元現金竊走。事後店員發現並報警，警通知汪男到案說明，他雖坦承犯行，卻供稱行竊是臨時起意，且錢已全數花光，警詢後，將人依竊盜罪函送。
據了解，汪男有竊盜多次前科，平時靠打零工維生，9月26日凌晨3時許，騎車到楠梓區新昌街的一間連鎖超商購物，他看見店員將現金放在櫃檯後方，且當時因店員正在倉庫整理貨品，趁無人看顧，便直接將錢拿走，隨後騎車逃逸。
事後店員發現清點現金損失3900元，只留下100個1元硬幣，隨即向楠梓分局加昌派出所報案，警調閱監視器，掌握汪男身分，通知人到案說明，但他卻在10月9日才出面。
汪男向警方供稱，當時本想到超商購物，但卻看到櫃檯後方放著現金無人看顧，才會臨時起意，出手行竊，且偷來的錢，也被他全數花光；警詢後，將他依竊盜罪函送偵辦。
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