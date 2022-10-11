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嘉義新港公車與貨車碰撞 2駕駛2乘客共4人傷
嘉義縣新港鄉菜公村上午9點45分，發生縣公車與貨車碰撞車禍，消防局獲報出動人車，救出受困貨車駕駛及公車駕駛、2名乘客，送嘉義長庚、聖馬，車禍原因警方調查。
消防局說，貨車司機意識清楚，頭部1處撕裂傷、送聖馬，公車2名傷者送長庚，貨車司機額頭10公分撕裂傷，無傷及眼睛，手腳擦挫傷送聖馬；2名女乘客都70多歲，頭痛擦挫傷送醫。
公車處調查，契約駕駛員張姓駕駛181-U9號營業大客車，行駛08:30分嘉義往北港線班車，於09:15分許在嘉義縣新港鄉嘉159線菜公村站位欲靠站上下乘客，公車左後側突遇同向後方666-SN大貨車追撞，雙方車輛嚴重受損，公車乘客共10位，其中2位女乘客受傷（77歲、53歲），公車駕駛無恙，大貨車駕駛受困車內，已通報110、119搶救及救護車送往醫院診療，初步研判是大貨車未注意車前狀況而肇事，真正肇事原因仍需由警察釐清調查。
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