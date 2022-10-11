快訊

918餘震次數變多！氣象局示警「特殊狀況」：地震恐持續活躍

潛伏灑錢布局除掉賓拉丹 他是中情局眼中的傳奇特務

赴日旅遊「要先學日文」？網紅曝疫情3年後遊日困境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義新港公車與貨車碰撞 2駕駛2乘客共4人傷

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣新港鄉菜公村上午9點45分，發生縣公車與貨車碰撞車禍，消防局獲報出動人車，救出受困貨車駕駛及公車駕駛、2名乘客，送嘉義長庚、聖馬，車禍原因警方調查。

消防局說，貨車司機意識清楚，頭部1處撕裂傷、送聖馬，公車2名傷者送長庚，貨車司機額頭10公分撕裂傷，無傷及眼睛，手腳擦挫傷送聖馬；2名女乘客都70多歲，頭痛擦挫傷送醫。

公車處調查，契約駕駛員張姓駕駛181-U9號營業大客車，行駛08:30分嘉義往北港線班車，於09:15分許在嘉義縣新港鄉嘉159線菜公村站位欲靠站上下乘客，公車左後側突遇同向後方666-SN大貨車追撞，雙方車輛嚴重受損，公車乘客共10位，其中2位女乘客受傷（77歲、53歲），公車駕駛無恙，大貨車駕駛受困車內，已通報110、119搶救及救護車送往醫院診療，初步研判是大貨車未注意車前狀況而肇事，真正肇事原因仍需由警察釐清調查。

嘉義縣公車與貨車碰撞 2名駕駛2名乘客共4人受傷。圖／讀者提供
嘉義縣公車與貨車碰撞 2名駕駛2名乘客共4人受傷。圖／讀者提供
嘉義縣公車與貨車碰撞 2名駕駛2名乘客共4人受傷。圖／讀者提供
嘉義縣公車與貨車碰撞 2名駕駛2名乘客共4人受傷。圖／讀者提供
嘉義縣公車與貨車碰撞 2名駕駛2名乘客共4人受傷。圖／讀者提供
嘉義縣公車與貨車碰撞 2名駕駛2名乘客共4人受傷。圖／讀者提供

公車 嘉義

延伸閱讀

國一西螺段大貨車衝上分隔島 駕駛輕傷送醫

首日爭光！ 陳宥蓁、黃琮棋攜手摘全民運舞蹈運動首金

南橫登山受傷報案同行9人走了 救援人力不足今加派5人

驚！西螺阿嬤載孫騎車 遭大貨車撞上3人捲車底

相關新聞

「碰」一聲撞到人！台鐵台南市榮譽路平交道事故 死者支離破碎身分待查

台鐵台南市東區榮譽路平交道附近，今天7點多發生事故，有人疑闖入鐵軌後區間車煞車不及撞上，遺體支離破碎，身分和死因待警方調...

偕友牛角灣溪戲水 救人上岸自己溺斃

卅六歲周黃男子前天下午與親友十多人到屏東縣瑪家鄉涼山村牛角灣溪第一層瀑布戲水，同行十六歲吳姓少女不慎摔入深潭，周黃男與其...

男子到台南漁光島玩風帆失蹤 消防人員漏夜搜尋找到人

26歲林姓男子今天下午5點多到台南市安平區漁光島附近水域玩風帆船後失蹤，女友遲遲連絡不上人，今晚近9點報消防局協尋，台南...

彰化七旬獨居翁連人帶車被撞倒 送醫急救命危

彰化縣二水鄉一名七旬男子今晚8點騎腳踏車外出，途經溪邊巷和員集路交會口與一輛轎車發生碰撞，連人帶腳踏車倒地不起，119據...

酒醉男子持雙刀闖民宅無差別攻擊人車 闖超商取食遭警制伏

一名酒醉蘇姓男子今天傍晚闖入彰化秀水鄉民宅，搶走兩把菜刀與 1支手機，還沿街朝往來車輛與路人揮砍，造成多輛汽車受損，男子...

慣竊凌晨到超商購物 白花鈔票在眼前...他忍不住就偷了！

高雄33歲汪姓男子平時靠打零工維生，為楠梓區慣竊；日前凌晨到超商購物，發現店員將現金放在櫃檯後方明顯處，汪男見狀趁無人看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。