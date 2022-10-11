嘉義新港公車與貨車碰撞 2駕駛2乘客共4人傷

嘉義縣新港鄉菜公村上午9點45分，發生縣公車與貨車碰撞車禍，消防局獲報出動人車，救出受困貨車駕駛及公車駕駛、2名乘客，送嘉義長庚、聖馬，車禍原因警方調查。

消防局說，貨車司機意識清楚，頭部1處撕裂傷、送聖馬，公車2名傷者送長庚，貨車司機額頭10公分撕裂傷，無傷及眼睛，手腳擦挫傷送聖馬；2名女乘客都70多歲，頭痛擦挫傷送醫。