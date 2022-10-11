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屏東78歲翁騎單車迷途40公里 17小時後在高雄找到人
屏東78歲邱姓老翁疑患有失智症，日前只穿著單薄的衣物，獨自騎單車外出後迷路長達17個小時，在高雄茂林區「得樂日嘎」大橋，被巡邏員警發現，警上前關切才得知，邱翁竟迷航40公里，後由警方帶回分駐所安置，並通知家屬，才順利幫助他找到回家的路。
六龜警分局茂林分駐所員警，10月8日深夜11時15分許，巡經茂林區「得樂日嘎」大橋，發現邱姓老翁獨自牽著單車走在橋上，因當下道路上燈光昏暗，加上天氣寒冷，他僅穿著單薄衣物，警見狀擔心發生事故，便上前關心。
當下邱翁只能說出自己的姓名，卻無法清楚說出住家地址及聯繫方法，員警只好將人帶回分駐所安置，並連繫家屬；一問之下才得知，他從8日清晨6時許，吃完早餐便騎著單車外出，被發現時已迷航40公里到茂林區，且17個小時都未進食。
家屬接獲通知，立即趕到派出所將接人，家屬說邱翁年輕時，曾發生交通事故，導致智力有減退狀況，所幸，員警及時發現他，才未釀成憾事，也感謝警方伸出援手。
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