「碰」一聲撞到人！台鐵台南市榮譽路平交道事故 死者支離破碎身分待查

台鐵台南市東區榮譽路平交道附近，今天7點多發生事故，有人疑闖入鐵軌後區間車煞車不及撞上，遺體支離破碎，身分和死因待警方調查，台南站至保安站間因受到死傷事故影響，目前南下和北上列車以西正線單線雙向行車，列車有延誤情形。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天清晨7點零2分，受理東區榮譽街平交道死亡事故，車次區間車3707疑撞到人，死者卡在第二節車廂底下，身分待查。

住在附近蘇姓市民說，他家在鐵路旁，一早聽到緊急煞車聲音後，接著碰一聲，外出察看，有遺體在第二節車廂底下，很可能是闖入平交道輕生。鐵路警察說，全案仍在調閱監視器追查死者身分和死因。

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