聽新聞
test
0:00 / 0:00
選舉暴力！2煞痛毆他還嗆「不要選」 三峽中埔里長參選人提告
新北市三峽區中埔里里長候選人翁聖潍，昨天（10日）晚上遭2名蒙面男子攔下毆嗆「警告你了還出來選！」所幸翁男送醫後沒有大礙，據悉，翁男今年9月也曾被人恐嚇嗆聲，沒想到，昨晚遭人毆嗆，目前警方已調閱周邊監視器畫面積極追嫌，朝傷害、違反選罷法偵辦。
據了解，翁聖潍（46歲）原本在新北市三峽區經營的商店，今年3月份宣布投入中埔里長選舉，毅然把店面收掉，積極服務地方選民，並利用深夜騎車巡視鄰里，就是為應戰連任三屆的現任里長林秀冬，希望贏得最後選戰。
昨天（10日）晚上10時許，他騎車巡視中埔里內情況，途中巡經弘園街時，突遭2名蒙面男子攔下，旋即遭對方一陣拳毆、腳踢，並撂話「警告你了還出來選！」2煞見翁男頭暈站不穩才停手離去，造成翁男頭部、臉部及腹部多處挫傷。
翁男回神後，打電話向友人求救，並通報警方到場協處。三峽警方獲報，迅速派員趕抵現場採證，並協助翁男送醫院急救，所幸沒有大礙。目前警方已調閱周邊見士氣畫面，循線追緝逞凶2嫌到案說明，將朝傷害、違反選罷法偵辦。
警方指出，今年9月底，翁男曾向警報案，表示自己在作選民服務時，也遭到一名自稱是大埔社區發展協會理事長陳一明的男子咆哮嗆聲「你是穩當選嗎？」「林秀冬是我姊姊，我是還沒出手，等我出手絕對讓你死！」等話，當下就到派出所提告恐嚇，想不到昨晚翁男遭人毆嗆，目前警已受理偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言