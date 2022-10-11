選舉暴力！2煞痛毆他還嗆「不要選」 三峽中埔里長參選人提告

新北市三峽區中埔里里長候選人翁聖潍，昨天（10日）晚上遭2名蒙面男子攔下毆嗆「警告你了還出來選！」所幸翁男送醫後沒有大礙，據悉，翁男今年9月也曾被人恐嚇嗆聲，沒想到，昨晚遭人毆嗆，目前警方已調閱周邊監視器畫面積極追嫌，朝傷害、違反選罷法偵辦。

據了解，翁聖潍（46歲）原本在新北市三峽區經營的商店，今年3月份宣布投入中埔里長選舉，毅然把店面收掉，積極服務地方選民，並利用深夜騎車巡視鄰里，就是為應戰連任三屆的現任里長林秀冬，希望贏得最後選戰。

昨天（10日）晚上10時許，他騎車巡視中埔里內情況，途中巡經弘園街時，突遭2名蒙面男子攔下，旋即遭對方一陣拳毆、腳踢，並撂話「警告你了還出來選！」2煞見翁男頭暈站不穩才停手離去，造成翁男頭部、臉部及腹部多處挫傷。

翁男回神後，打電話向友人求救，並通報警方到場協處。三峽警方獲報，迅速派員趕抵現場採證，並協助翁男送醫院急救，所幸沒有大礙。目前警方已調閱周邊見士氣畫面，循線追緝逞凶2嫌到案說明，將朝傷害、違反選罷法偵辦。