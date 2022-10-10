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手機掉計程車...運將台北載到和平島 基警耳聽八方找回它

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市警二分局接獲台北市吳姓女子報案，指丈夫從林口搭計程車回台北，手機遺失，透過手機定位發現位在和平島，請求協助找回手機。警員在島上查訪20分鐘沒有發現，要吳女再次撥通手機，耳尖聽到路旁計程車傳出震動聲，果真看到手機在車內。

基隆市警二分局今天表示，和一路派出所巡佐林思源、警員胡賢士8日接獲吳女報案，她的先生搭乘計程車返家後，發現iPhone手機遺失，定位系統顯示手機在轄區和平島，請求警方協尋。

林思源和胡賢士到手機定位地點和一路一帶詢找，找了一圈都沒發現手機蹤跡，約過20分鐘準備離開時，兩人再請吳女再撥打丈夫手機，不久聽到停放路旁計程車內傳出震動聲，貼窗查看發現手機。

員警比對吳女所說手機型號、顏色等特徵，確認為她的丈夫手機，聯繫計程車司機來開門，再將手機帶回派出所。吳女丈夫9日到和一所拿回iPhone手機，頻頻向警方道謝，感謝他們願意花時間幫忙找回手機。

台北市吳姓女子的丈夫從林口搭計程車回台北，手機放在車內被載到和平島，基警耳尖聽到路旁計程車傳出震動聲，找回手機。記者邱瑞杰／翻攝
台北市吳姓女子的丈夫從林口搭計程車回台北，手機放在車內被載到和平島，基警耳尖聽到路旁計程車傳出震動聲，找回手機。記者邱瑞杰／翻攝
台北市吳姓女子的丈夫從林口搭計程車回台北，手機放在車內被載到和平島，基警耳尖聽到路旁計程車傳出震動聲，找回手機。記者邱瑞杰／翻攝
台北市吳姓女子的丈夫從林口搭計程車回台北，手機放在車內被載到和平島，基警耳尖聽到路旁計程車傳出震動聲，找回手機。記者邱瑞杰／翻攝
台北市吳姓女子的丈夫從林口搭計程車回台北，手機放在車內被載到和平島，基警耳尖聽到路旁計程車傳出震動聲，找回手機。記者邱瑞杰／翻攝
台北市吳姓女子的丈夫從林口搭計程車回台北，手機放在車內被載到和平島，基警耳尖聽到路旁計程車傳出震動聲，找回手機。記者邱瑞杰／翻攝

計程車 基隆 和平島 手機

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