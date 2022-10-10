酒醉男子持雙刀闖民宅無差別攻擊人車 闖超商取食遭警制伏

疑似精神狀況不穩定的36歲蘇姓男子，今天傍晚5時許，涉嫌用石頭砸破彰化縣秀水鄉番花路一間民宅門窗，侵入屋內拿走兩把菜刀及一支手機，並破壞多部車輛後，並作勢攻擊人，隨即進入一家超商破壞，鹿港警方據報趕到，將他制伏，初步了解，未有人受傷，涉案原因由警方調查中。

警方指出，蘇姓男子在民宅拿走兩把菜刀及一支手機後，緊接著破壞民宅倉庫，破壞落地鋁門窗強化玻璃，隨後走在番花路上，以石頭攻擊章姓男子駕駛的汽車，造成車輛毀損，並持雙菜刀攻擊另一輛路過的汽車，造成前擋風玻璃毀損，幸好都沒有受傷。

蘇男隨後手持菜刀敲擊路邊一家超商落地窗，踹門後進入店內，再破壞門市內電腦、拿取店內商品食用，當時店內有不少顧客，嚇得奪門而出，蘇男則坐在店內拿東西吃，外頭已湧來許多看熱鬧民眾。

鹿港警分局據報，派出大批員警趕往現場，雙方對峙後，最終警方趁他鬆懈時，一擁而上將他制伏，帶回派出所訊問。據了解，蘇男有公共危險前科，此次疑涉竊盜、恐嚇、毀損罪嫌，由警方進一步釐清。

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