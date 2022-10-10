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影／新北通緝犯跑給警察追 「連跌倒兩次」搞笑畫面曝光

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

郭姓男子是恐嚇通緝犯，日前在板橋某便利商店買晚餐出來，因沒戴安全帽騎車，被員警釘上盤查，孰料他心虛，趁隙轉身就跑，以為能就此甩掉，卻「腳滑」跑到一半跌倒，而且還跌兩次，女警一個箭步上前，單警壓制逮捕，警詢後歸案。

新北市海山分局埔墘派出所警員宋雯婷，2日晚上8點多在板橋區中山路二段巷弄執行勤區訪查勤務，機警看到郭男（33歲）步出超商，沒戴安全帽要騎車，驅前盤查，郭男自知通緝在身，下意識要逃，趁掏證件時扭頭棄車逃逸，宋員見狀，立刻喊無線電叫支援，並在後緊跟。

郭男以為能甩掉警察，孰料跑不到百米，跑一半直接跌倒，爬起來想繼續逃，卻又跌倒一次，宋員見機不可失，一人上前將人壓制，順利上銬逮捕，2分鐘後支援警力趕抵，一同將他帶上警車解送歸案。

新北市海山警方日前逮捕一名通緝犯，有趣的是，他「跌倒兩次」狼狽就逮。記者翁至成／翻攝
新北市海山警方日前逮捕一名通緝犯，有趣的是，他「跌倒兩次」狼狽就逮。記者翁至成／翻攝

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