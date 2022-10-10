高雄1家三口火鍋店用餐 車停好突然起火整輛車燒毀
高雄市許姓男子國慶連假，帶妻小至岡山區一間火鍋店吃飯，車駛入中山北路停車場，停妥車後，卻發現車頭有怪聲音，許男當下打開引擎蓋查看，發現冒煙，趕緊打119求救，但車子瞬間陷入火海，消防員趕抵滅火，整輛車已燒成只剩骨架。
警方指出，54歲的許姓男子今天下午4時許，駕車帶著妻子和兒子，至岡山區一家火鍋店準備用餐，許將車子駛入中山北路上一處停車場內，3人下車後，許突然聽到車頭發出怪聲。
許當下打開引擎蓋查看，發現引擎冒煙，嚇得和妻小遠離車子，並通報119，消防員抵達後，但車子已陷入一片火海，黑煙向上竄燒，消防員撲滅火勢後，整輛車已付之一炬，所幸許男一家三口未受傷，詳細起火原因，由消防員調查中。
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