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連假夜衝合歡山疑太累 18歲騎士自撞墜16公尺深橋下不治

高雄1家三口火鍋店用餐 車停好突然起火整輛車燒毀

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市許姓男子國慶連假，帶妻小至岡山區一間火鍋店吃飯，車駛入中山北路停車場，停妥車後，卻發現車頭有怪聲音，許男當下打開引擎蓋查看，發現冒煙，趕緊打119求救，但車子瞬間陷入火海，消防員趕抵滅火，整輛車已燒成只剩骨架。

警方指出，54歲的許姓男子今天下午4時許，駕車帶著妻子和兒子，至岡山區一家火鍋店準備用餐，許將車子駛入中山北路上一處停車場內，3人下車後，許突然聽到車頭發出怪聲。

許當下打開引擎蓋查看，發現引擎冒煙，嚇得和妻小遠離車子，並通報119，消防員抵達後，但車子已陷入一片火海，黑煙向上竄燒，消防員撲滅火勢後，整輛車已付之一炬，所幸許男一家三口未受傷，詳細起火原因，由消防員調查中。

高市消防員撲滅火勢後，許男車子燒毀，付之一炬。記者石秀華／翻攝
高市消防員撲滅火勢後，許男車子燒毀，付之一炬。記者石秀華／翻攝
高雄許姓男子的轎車在停車場突然起火，瞬間陷入火海，燒成只剩骨架。記者石秀華／翻攝
高雄許姓男子的轎車在停車場突然起火，瞬間陷入火海，燒成只剩骨架。記者石秀華／翻攝
高雄許姓男子1家3口至岡山區一間火鍋店用餐，車駛入停車場停好後，卻突然起火，整輛車燒毀。記者石秀華／翻攝
高雄許姓男子1家3口至岡山區一間火鍋店用餐，車駛入停車場停好後，卻突然起火，整輛車燒毀。記者石秀華／翻攝

消防員 火鍋 岡山

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