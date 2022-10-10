高雄1家三口火鍋店用餐 車停好突然起火整輛車燒毀

高雄市許姓男子國慶連假，帶妻小至岡山區一間火鍋店吃飯，車駛入中山北路停車場，停妥車後，卻發現車頭有怪聲音，許男當下打開引擎蓋查看，發現冒煙，趕緊打119求救，但車子瞬間陷入火海，消防員趕抵滅火，整輛車已燒成只剩骨架。

警方指出，54歲的許姓男子今天下午4時許，駕車帶著妻子和兒子，至岡山區一家火鍋店準備用餐，許將車子駛入中山北路上一處停車場內，3人下車後，許突然聽到車頭發出怪聲。