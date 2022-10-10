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三星駐烏克蘭總部遭飛彈波及 濃煙吞噬大樓畫面瘋傳

影／清水區鰲峰山公園樹倒壓傷3人 驚險影片曝光

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水區鰲峰山公園今天近中午有大樹倒塌，壓傷3人，台中市府建設局立即派人到場調查，並探視傷者，提供後續協助，這棵3層樓高的樹倒情形，驚險畫面曝光。

台中市建設局養工處總工程司蔡孟奇表示，這棟3層樓高樹木傾倒，外觀生長正常，初步研判應是近期氣候變化，海線地區陣風強烈，該樹不堪負荷傾倒，而根部是否有受病蟲害影響，將速查明，建設局派人探視傷者，也盤查鰲峰山各樹種安全。

台中氣象站表示，今天台中最大風力在大甲，平均風力7級，最大陣風9級，清水風力6級，最大陣風也是9級，中午11點多，清水區的風力轉強，氣象站也不排除風強吹倒樹的可能。

台中市消防局表示，今天中午11點30分獲報，出動消防車、救護車及人員前往搶救，到場時受困民眾已脫困，傷者共3人，分別是兩名兄弟，及一名少年是兄弟中哥哥的兒子，都由醫院救護車送往醫院救治；建設局表示，已派人前往探視慰問，並提供後續協助；現場樹倒部分，維護廠商已在處理，並釐清樹木倒塌原因。

台中市清水警分局今天上午11點30分接到通報，清水區鰲峰山公園路樹倒塌案，在清水區鰲海路100號前，鰲峰山運動公園內一棵橡膠樹疑因風大倒塌，現場2名大人1名兒童受傷，現場柯姓男子昏迷送往光田醫院就醫後已清醒仍留院觀察中，48歲柯男腦部有出血現象，但意識清醒，有失憶情形，檢查發現腦出血，頭骨破裂，暫不需要手術，送至加護病房觀察；另一名43歲柯男與一名少年輕傷送往梧棲童綜合醫院。

梧棲童綜合醫院表示，43歲柯男上午11點45分到院 ，意識清楚，後腦紅腫疼痛，他左腳掌骨折，住院手術，12歲柯男，上午11點45分到院 ，意識清楚，右手右腳擦挫傷，下午已出院，二人是叔姪關係。

台中清水區鰲峰山公園今天有樹倒壓傷3人。圖／台中市消防局提供
台中清水區鰲峰山公園今天有樹倒壓傷3人。圖／台中市消防局提供
台中清水區鰲峰山公園今天有樹倒壓傷3人。圖／民眾提供
台中清水區鰲峰山公園今天有樹倒壓傷3人。圖／民眾提供

台中市 梧棲 救護車

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