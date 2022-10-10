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夜衝合歡山疑太累 18歲男騎車下山自撞墜橋不治

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣今傳出死亡車禍，一名吳姓男子趁國慶連假與友人到南投旅遊，騎車行經台14線南豐橋時疑打瞌睡，不慎自撞橋墩噴飛，直墜16米深的橋下，經警消救起後，緊急送醫搶救，因傷勢過重宣告不治，詳細肇因及經過仍待警方調查釐清。

新竹吳姓男子騎車行經台14線南豐橋時疑打瞌睡，不慎自撞橋墩噴飛，直墜16米深的橋下，送醫傷重不治。圖／讀者提供
新竹吳姓男子騎車行經台14線南豐橋時疑打瞌睡，不慎自撞橋墩噴飛，直墜16米深的橋下，送醫傷重不治。圖／讀者提供

據了解，該名18歲吳姓男子與3名友人利用雙十連假出遊，一人一台車從新竹騎車到南投旅遊，更夜衝合歡山武嶺迎接國慶曙光，未料下山時，吳男疑因太疲累騎到「度估」，行經台14線南豐橋時自撞橋墩，人就這樣噴飛掉落橋下。

南投縣消防局表示，今天上午8時52分接獲通報，南豐橋有騎士墜橋，當下立即派遣救護車、器材車馳援，到場後立刻將相關人員吊掛下切河床，接觸該名傷患時，他還有意識，但傷勢頗為嚴重，因此將其固定吊掛至路面後就緊急送醫。

只不過，吳男送醫搶救後仍因傷重不治，警方表示，經查，吳男及其友人均持有駕照，案發時都有戴安全帽，也無酒駕狀況，初判是因疲勞駕駛釀禍，也已報請檢察官相驗，而詳細案發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。

南投 國慶 連假 合歡山

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