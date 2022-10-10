影／家族聚餐吃薑母鴨喝茫 搶結帳鬧到被警察壓制上銬

到底是喝多醉啊？新北市警方昨晚獲報蘆洲區某薑母鴨店有酒客鬧事，員警趕抵時，李姓男子還在發酒瘋咆哮，隨即被壓制上銬，旁人卻不斷推擠員警，場面一度混亂。搞了半天，竟然是連襟酒醉搶付帳吵架，酒醒交由家屬帶回。

原來這群人一共5、6人都是自家親戚，昨晚約在蘆洲區長榮路吃薑母鴨聚餐，到了晚間9時許準備結帳，40歲李姓姊夫和41歲張姓妹婿都喝了不少酒，為了搶付2500元餐費，在店內激烈爭執吵得不可開交，店方擔心影響其他客人，報案請求警方協助。

蘆洲警分局派員趕抵，剛開始還沒弄明白這群人的關係，先將大發酒瘋情緒激動的李姓男子帶出店外，但是他仍無法冷靜下來，持續胡亂咆哮。員警擔心李男自傷或傷及他人，壓制上銬實施保護管束，旁人卻不斷衝上前大喊：「不要上銬，他又沒怎樣！」立刻被喝斥：「退後！」

混亂場面引起路人圍觀，李男最後被帶回三民派出所，直到晚間10時許酒醒情緒穩定，且警方向薑母鴨店確認並無發生打架肢體衝突糾紛，勸戒勿飲酒過量後，將李男交由家屬帶回。

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