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影／台62線砂石車失控扯落護欄 車輪如被撕裂

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

一輛曳引砂石車今天下午行經台62線萬瑞快速道路，失控撞擊路旁護欄後翻覆，因為衝撞力道很大，車頭的車輪如被「撕裂」，水泥護欄上方的金屬管護欄也被扯落，現場一片殘破，基隆往瑞芳方向全線封閉。

瑞芳警、消下午近2點時接獲報案，萬瑞快速道路東向指標13.8公里處發生車禍。消防人員趕到現場救護時，看到50多歲男性司機受傷，疑右腳骨折，受困車內，意識清醒。消防人員持破壞器具破壞車體後，救出司機並送醫。

車禍現場顯示撞擊點到砂石車翻覆處相距數十公尺，砂石車的前輪脫落，車體零件沿路有落。路旁水泥護欄上方的金屬護欄也被扯開，垂落路面。

這場車禍造成萬瑞快速道路東向兩線車道封閉，暫時禁止通行。警方派員引導車輛改道往四腳亭埔路接瑞芳街往瑞芳方向行駛，並聯繫拖吊車排除現場。事故原因待警方調查。

一輛曳引砂石車今天下午在萬瑞快速道路撞擊路旁護欄後翻覆，消防員救出受困男性司機後送醫。記者邱瑞杰／翻攝
一輛曳引砂石車今天下午在萬瑞快速道路撞擊路旁護欄後翻覆，消防員救出受困男性司機後送醫。記者邱瑞杰／翻攝
一輛曳引砂石車今天下午在萬瑞快速道路撞擊路旁護欄後翻覆，因為衝撞力道很大，車頭車輪脫落，水泥護欄上方金屬管護欄也被扯落。記者邱瑞杰／翻攝
一輛曳引砂石車今天下午在萬瑞快速道路撞擊路旁護欄後翻覆，因為衝撞力道很大，車頭車輪脫落，水泥護欄上方金屬管護欄也被扯落。記者邱瑞杰／翻攝
一輛曳引砂石車今天下午在萬瑞快速道路撞擊路旁護欄後翻覆，因為衝撞力道很大，車頭車輪脫落，水泥護欄上方金屬管護欄也被扯落。記者邱瑞杰／翻攝
一輛曳引砂石車今天下午在萬瑞快速道路撞擊路旁護欄後翻覆，因為衝撞力道很大，車頭車輪脫落，水泥護欄上方金屬管護欄也被扯落。記者邱瑞杰／翻攝
一輛曳引砂石車今天下午在萬瑞快速道路撞擊路旁護欄後翻覆，因為衝撞力道很大，車頭車輪脫落，水泥護欄上方金屬管護欄也被扯落。記者邱瑞杰／翻攝
一輛曳引砂石車今天下午在萬瑞快速道路撞擊路旁護欄後翻覆，因為衝撞力道很大，車頭車輪脫落，水泥護欄上方金屬管護欄也被扯落。記者邱瑞杰／翻攝
一輛曳引砂石車今天下午在萬瑞快速道路撞擊路旁護欄後翻覆，因為衝撞力道很大，車頭車輪脫落，水泥護欄上方金屬管護欄也被扯落。記者邱瑞杰／翻攝
一輛曳引砂石車今天下午在萬瑞快速道路撞擊路旁護欄後翻覆，因為衝撞力道很大，車頭車輪脫落，水泥護欄上方金屬管護欄也被扯落。記者邱瑞杰／翻攝
一輛曳引砂石車今天下午在萬瑞快速道路撞擊路旁護欄後翻覆，因為衝撞力道很大，車頭車輪脫落，水泥護欄上方金屬管護欄也被扯落。記者邱瑞杰／翻攝
一輛曳引砂石車今天下午在萬瑞快速道路撞擊路旁護欄後翻覆，因為衝撞力道很大，車頭車輪脫落，水泥護欄上方金屬管護欄也被扯落。記者邱瑞杰／翻攝
一輛曳引砂石車今天下午在萬瑞快速道路撞擊路旁護欄後翻覆，警方聯擊拖吊車排除現場。記者邱瑞杰／翻攝
一輛曳引砂石車今天下午在萬瑞快速道路撞擊路旁護欄後翻覆，警方聯擊拖吊車排除現場。記者邱瑞杰／翻攝

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