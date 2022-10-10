影／台62線砂石車失控扯落護欄 車輪如被撕裂

一輛曳引砂石車今天下午行經台62線萬瑞快速道路，失控撞擊路旁護欄後翻覆，因為衝撞力道很大，車頭的車輪如被「撕裂」，水泥護欄上方的金屬管護欄也被扯落，現場一片殘破，基隆往瑞芳方向全線封閉。

瑞芳警、消下午近2點時接獲報案，萬瑞快速道路東向指標13.8公里處發生車禍。消防人員趕到現場救護時，看到50多歲男性司機受傷，疑右腳骨折，受困車內，意識清醒。消防人員持破壞器具破壞車體後，救出司機並送醫。

車禍現場顯示撞擊點到砂石車翻覆處相距數十公尺，砂石車的前輪脫落，車體零件沿路有落。路旁水泥護欄上方的金屬護欄也被扯開，垂落路面。