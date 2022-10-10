影／澎湖國慶連假2起野草火警 11級強風助長燒毀大片草地

今雙十國慶，澎湖昨深夜和今天上午分別發生2起野草火警，因起火地點四周無防護物，加上當地颳起9至11級強風助長下，野草燒不盡，險波及附近民宅及三軍總醫院；消防員拉水線灌救，不斷喊「加壓，加壓」，幸火勢1小時後撲滅，無人受傷。

澎湖縣前寮里三軍總醫院澎湖分院後方空地，昨深夜11時29分許，傳出火警，消防局獲報，出動人車前往搶救，由於中央氣象局發布陸上強風特報，澎湖地區颳起9至11級強陣風，在風勢助長下，野草迅速燃燒。

由於燃燒草地地點就在醫院後方，火勢在強風助燃下，恐會波及醫院，消防員頂著強風，拉水線射水灌救，現場風聲颼颼叫，火勢直到1小時後才撲滅，幸無人受傷。

消防員在國慶日前夕好不容易撲滅野草火勢，未料，今國慶日當天，上午9時21分，西衛里五福路3巷附近又傳燒草火警，白天風勢依舊強勁，消防員拉水線灌救時，一度水壓不足，救火消防員一度向同僚喊「加壓，加壓」，幸火勢1小時後撲滅，未波及民宅。