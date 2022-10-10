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新莊土地公廟前脫光露天洗澡 民眾大驚錄影貼網

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區日前有1名男子，不顧旁邊有行人通過，全身光溜溜在土地公廟前戶外洗手台引水洗澡，誇張行徑被民眾錄影上傳臉書社團引發議論。警方查出是居無定所的56歲游姓男子，依違反社維法開罰。

據了解，游男是新莊地區街友，時常利用夜深人靜私自使用民宅騎樓的水龍頭洗澡、洗衣，6日卻在傍晚時分到新興街的土地公廟，在戶外洗手台旁脫光衣褲洗澡，因為時間尚早，不僅恰巧有一家人走路經過，也引起附近居民關注，錄影上傳臉書社團「愛新莊我是新莊人」。

貼文引起網友議論，紛紛留言「真扯…這個應該算妨害風化了吧」、「你不尷尬，尷尬的就是別人」，還有人形容「阿伯洗的不是澡⋯是勇氣」、「很省水耶，不過變天了小心感冒」。

轄區新莊派出所員警也有看見貼文，並循線找到游姓男子，帶回派出所調查後移送裁處。員警表示他的行為涉嫌違反社會秩序維護法第83條第2項：於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者，依法可處6千元以下罰鍰。

新莊區新興街土地公廟前，日前有人在戶外脫光衣褲洗澡，附近居民錄影上傳臉書社團。圖／翻攝「愛新莊我是新莊人」
新莊區新興街土地公廟前，日前有人在戶外脫光衣褲洗澡，附近居民錄影上傳臉書社團。圖／翻攝「愛新莊我是新莊人」
新莊區新興街土地公廟前，日前有人在戶外脫光衣褲洗澡，附近居民錄影上傳臉書社團。圖／翻攝「愛新莊我是新莊人」
新莊區新興街土地公廟前，日前有人在戶外脫光衣褲洗澡，附近居民錄影上傳臉書社團。圖／翻攝「愛新莊我是新莊人」
新莊區新興街土地公廟前，日前有人在戶外脫光衣褲洗澡，恰巧有人路過，附近居民錄影上傳臉書社團。圖／翻攝「愛新莊我是新莊人」
新莊區新興街土地公廟前，日前有人在戶外脫光衣褲洗澡，恰巧有人路過，附近居民錄影上傳臉書社團。圖／翻攝「愛新莊我是新莊人」

土地公

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