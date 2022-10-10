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國慶連假內灣吊橋疑似又遭縱火 遊客急忙接力救火

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣內灣風景區知名地標內灣吊橋今天下午1時許驚傳起火冒煙，遊客見狀急忙救火，店家也拿來水桶幫忙滅火，消防隊在10分鐘內抵達現場救援，目前暫無傳出人員傷亡，但橋面無故起火疑似人為導致，警消表示還需進一步釐清。

據了解，今天是國慶連假期間，內灣老街遊客人潮洶湧，但就在下午1點30分，卻有遊客目睹內灣老街橋面上竟然冒出火勢及白煙，嚇得遊客奔逃，有熱心民眾、店家也幫忙提水救火。

雖然火勢在第一時間已經由現場民眾自行撲滅，不過消防人員目前仍持續在場灌救，要確認木製橋面火勢完全撲滅，以免再次復燃，警消已經對吊橋兩端拉起封鎖線，禁止遊客通行，但不少遊客圍觀、議論紛紛。

內灣吊橋已不是第一次火警，今年5月10日清晨才因疑似遭人縱火、導致橋面嚴重燒毀，鄉公所氣憤吊橋失火導致螢火蟲季險泡湯，事後也被迫封橋、花費數十萬元才修復，如今再傳疑似遭縱火，令鄉公所十分頭痛。

橫山警分局指出，目前現場警力封鎖吊橋，遊客仍可從內灣大橋往來油羅溪兩岸，不過起火原因為何仍在調查。

國慶連假期間內灣吊橋驚傳遭縱火，消防人員持續灌水避免復燃。圖／讀者提供
國慶連假期間內灣吊橋驚傳遭縱火，消防人員持續灌水避免復燃。圖／讀者提供

內灣 吊橋 老街

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