影／外地客逛南投茶博老找不到車 警忙尋車呼籲了
南投世界茶業博覽會於國慶連假登場，卻接連有遊客因苦尋不著自家轎車報警，經協尋，所幸都是忘記停放處，而非遭竊；當地警方呼籲，中興新村街道相似，建議民眾停車後應記下附近清楚地標或以手機拍照留存，以免忘記停放地點。
中興警分局指出，昨天有民眾直接到中興派出所報案，表示他是自行開車到茶博會的遊客，將車停於茶博會場附近，未料要回家時卻找不到車子，已經在周邊遶了2小時仍苦尋不著，只好到派出所求助，為此派員騎車載他協助尋車。
警方表示，載著報案人尋車約5分鐘就在光華國小附近的光華四路一街發現其轎車，幸非遭竊，只是現場一對老夫妻看到這幕，趨前表示，也找不到車，已尋找1小時仍找不到，當下就伸援協尋，5分鐘內就在光榮南路口找到老翁的轎車。
中興警分局表示，第一線員警及時幫忙、將心比心的表現，讓受助民眾頻頻致謝，分局予以肯定，同時也要提醒外地造訪的遊客，中興新村街道景象相似，在外地人看起來更是大同小異，因此停放車輛時務必要記牢停放地點。
警方建議，外出時若將車輛停放在不熟悉路段或停車場，恐因巷弄多、景色相似等原因而易忘記停放地點，民眾在停妥下車後，可記下附近清楚地標，或以手機拍照留存，以免忘記停放地點，也有助於向附近居民或警方詢問找車。
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