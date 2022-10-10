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影／外地客逛南投茶博老找不到車 警忙尋車呼籲了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投世界茶業博覽會於國慶連假登場，卻接連有遊客因苦尋不著自家轎車報警，經協尋，所幸都是忘記停放處，而非遭竊；當地警方呼籲，中興新村街道相似，建議民眾停車後應記下附近清楚地標或以手機拍照留存，以免忘記停放地點。

中興警分局指出，昨天有民眾直接到中興派出所報案，表示他是自行開車到茶博會的遊客，將車停於茶博會場附近，未料要回家時卻找不到車子，已經在周邊遶了2小時仍苦尋不著，只好到派出所求助，為此派員騎車載他協助尋車。

警方表示，載著報案人尋車約5分鐘就在光華國小附近的光華四路一街發現其轎車，幸非遭竊，只是現場一對老夫妻看到這幕，趨前表示，也找不到車，已尋找1小時仍找不到，當下就伸援協尋，5分鐘內就在光榮南路口找到老翁的轎車。

中興警分局表示，第一線員警及時幫忙、將心比心的表現，讓受助民眾頻頻致謝，分局予以肯定，同時也要提醒外地造訪的遊客，中興新村街道景象相似，在外地人看起來更是大同小異，因此停放車輛時務必要記牢停放地點。

警方建議，外出時若將車輛停放在不熟悉路段或停車場，恐因巷弄多、景色相似等原因而易忘記停放地點，民眾在停妥下車後，可記下附近清楚地標，或以手機拍照留存，以免忘記停放地點，也有助於向附近居民或警方詢問找車。

南投中興警分局中興派出所的員警協助逛茶博會的遊客找回自己的愛車。圖／警方提供
南投中興警分局中興派出所的員警協助逛茶博會的遊客找回自己的愛車。圖／警方提供
南投中興警分局中興派出所的員警協助逛茶博會的遊客找回自己的愛車。圖／警方提供
南投中興警分局中興派出所的員警協助逛茶博會的遊客找回自己的愛車。圖／警方提供

中興新村 南投

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