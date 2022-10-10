台中鰲峰山鬼洞大樹倒塌 3人壓傷送醫
台中市清水區知名景點鰲峰山鬼洞，今天上午發生大樹在強風吹襲下倒塌意外，台中市消防局將3名遭壓傷民眾送醫，其中1人一度昏迷，送醫後已清醒，另2人意識清醒留院觀察。
台中市消防局表示，上午11時23分據報鰲峰山鬼洞前的兒童遊憩區，有大樹在強風吹襲下倒塌，有民眾被大樹壓住無法脫困，消防人員到場後，民眾已脫困，並將現場受傷的2名成人及1名兒童送醫。
警方表示，其中48歲男子一度昏迷，經送往光田醫院救治後已清醒，而43歲與12歲的柯姓叔姪，則被送往梧棲童綜合醫院救治。
童綜合醫院指出，43歲柯男上午11時45分到院，意識清楚，後腦紅腫疼痛，目前檢查中。12歲柯姓男童到院時意識清楚，右手右腳擦挫傷，目前治療留院觀察中。
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