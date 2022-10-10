影／疑風大 清水鰲峰山公園橡膠樹倒地傷3人

高雄1歲女童在托嬰中心，疑遭保母灌70度高溫奶，小小嘴巴腫成香腸嘴；女童母親今在市議員林智鴻陪同下，召開記者會說明始末，母親數度聲淚俱下指控托嬰中心未說實話，女兒至今已出現打自己頭、捏腳、睡覺驚醒及哭鬧等身心傷害，讓她不捨對女兒說「媽媽對不起你」。

2022-10-10 13:02