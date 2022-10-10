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影／疑風大 清水鰲峰山公園橡膠樹倒地傷3人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中各地今天風大，海線地區的清水區鰲峰山公園路近中午有樹倒塌，疑被強風吹倒，共3人被樹壓傷，送醫治療，清水警分局員警到場封鎖，通報台中市建設局調查處理中。

台中市清水警分局今天上午11點30分接到通報，在清水區鰲海路100號前，鰲峰山運動公園內一棵橡膠樹疑因風大倒塌，現場2名大人1名兒童受傷。

現場柯姓男子昏迷送往光田醫院就醫後已清醒仍留院觀察中，48歲柯男腦部有出血現象，但意識清醒，目前暫不需要手術，會送至加護病房觀察；另一名43歲柯男與一名少年輕傷送往梧棲童綜合醫院。

員警在現場已先封鎖，因位於公園內，無交通受阻狀況，通報現場養護單位到現場處理，並轉報公物保管單位市政府建設局。

梧棲童綜合醫院表示，43歲柯男上午11點45分到院 ，意識清楚，後腦紅腫疼痛，目前進行檢查中，12歲柯男，上午11點45分到院 ，意識清楚，右手右腳擦挫傷，目前治療留觀中，2人是叔姪關係。

台中清水區鰲峰山公園今天發生路樹倒塌案，3人受傷。圖／民眾提供
台中清水區鰲峰山公園今天發生路樹倒塌案，3人受傷。圖／民眾提供

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