彰化埤頭雜木場連燒4天燒不停 縣府累進裁罰16萬起跳

彰化縣埤頭鄉彰化路四段一處雜木堆置場，自10月6日中午失火，連日延燒，引起民眾撻伐縱放亂堆置雜木的行為。彰化縣政府今天表示，已受理檢舉查報，目前依違反分區使用規定、空氣汙染防制法開罰，將依違規情節決定裁罰金額，至少16萬元。

這處雜木堆置場面積約1千坪，堆置疑似砍伐雜木的樹幹和樹根，堆置最高點約一層樓高。消防局第四大隊停休滅火即將突破100小時，就快追平去年花壇鄉垃圾處理場失火的撲滅紀錄。

彰化縣消防局第四大隊長張順享說，雜木堆面積廣，數量龐大，針對單點澆灌已經無法有效滅火，消防局第四大隊16個隊部連同義消每天出動100人次，日夜接力挖開消防溝讓雜木堆形成數個「孤島」，避免悶燒蔓延，數日後又無預警燃燒到表面。

彰化縣消防局6日中午接獲報案雜木場燃燒，出動消防水車和人員滅火後，豈料經過一晚，7日上午雜木場冒濃煙，消防人員再度趕往救災，調用挖土機開挖發現雜木堆底部悶燒往西蔓延，田尾義消副團長8日出借公司「吉岡」兩輛40噸挖土機，一連3天在白天開挖，消防局預估還要兩天才能完成「孤島」作業，開挖期間的挖土機作業費用將向承租雜木堆的業者求償。

彰化縣政府表示，去年接獲檢舉，環保局稽查員前往勘查確認是廢棄雜木，不屬於一般垃圾，即移交農業處調查，農業處人員到場勘查這處雜木場沒申請堆置農業廢棄物，移交地政處調查堆置場使用地目，確認土地位在非都市計畫區農務用地，未經申請許可設置雜木堆置場涉嫌違反土地分區使用。

縣政府說，公部門行政必須依法，按照法令規定，環保局和農業處應通知行為人，也就是承租土地的業者陳述意見，即使火燒雜木場的事實很明顯也要依法給他們表達意見的機會，因雜木場燃燒冒煙已嚴重汙染環境，空汙法規定這種情形裁罰10萬至500萬元，環保局視情節輕重決定裁罰金額，違反分區使用罰款6萬起跳，地政處也會依情節輕重連進裁罰。