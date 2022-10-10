快訊

大地震前兆？漁民捕獲超巨「龍宮使者」長4.8m漁船放不下 全程直擊片瘋傳

不科學視角！正妹夜爬象山「峰峰相連」 起底是超辣女醫師

上班時竟被拖入地下室性侵！史丹佛大學驚傳今年第2起性侵案

彰化埤頭雜木場連燒4天燒不停 縣府累進裁罰16萬起跳

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣埤頭鄉彰化路四段一處雜木堆置場，自10月6日中午失火，連日延燒，引起民眾撻伐縱放亂堆置雜木的行為。彰化縣政府今天表示，已受理檢舉查報，目前依違反分區使用規定、空氣汙染防制法開罰，將依違規情節決定裁罰金額，至少16萬元。

這處雜木堆置場面積約1千坪，堆置疑似砍伐雜木的樹幹和樹根，堆置最高點約一層樓高。消防局第四大隊停休滅火即將突破100小時，就快追平去年花壇鄉垃圾處理場失火的撲滅紀錄。

彰化縣消防局第四大隊長張順享說，雜木堆面積廣，數量龐大，針對單點澆灌已經無法有效滅火，消防局第四大隊16個隊部連同義消每天出動100人次，日夜接力挖開消防溝讓雜木堆形成數個「孤島」，避免悶燒蔓延，數日後又無預警燃燒到表面。

彰化縣消防局6日中午接獲報案雜木場燃燒，出動消防水車和人員滅火後，豈料經過一晚，7日上午雜木場冒濃煙，消防人員再度趕往救災，調用挖土機開挖發現雜木堆底部悶燒往西蔓延，田尾義消副團長8日出借公司「吉岡」兩輛40噸挖土機，一連3天在白天開挖，消防局預估還要兩天才能完成「孤島」作業，開挖期間的挖土機作業費用將向承租雜木堆的業者求償。

彰化縣政府表示，去年接獲檢舉，環保局稽查員前往勘查確認是廢棄雜木，不屬於一般垃圾，即移交農業處調查，農業處人員到場勘查這處雜木場沒申請堆置農業廢棄物，移交地政處調查堆置場使用地目，確認土地位在非都市計畫區農務用地，未經申請許可設置雜木堆置場涉嫌違反土地分區使用。

縣政府說，公部門行政必須依法，按照法令規定，環保局和農業處應通知行為人，也就是承租土地的業者陳述意見，即使火燒雜木場的事實很明顯也要依法給他們表達意見的機會，因雜木場燃燒冒煙已嚴重汙染環境，空汙法規定這種情形裁罰10萬至500萬元，環保局視情節輕重決定裁罰金額，違反分區使用罰款6萬起跳，地政處也會依情節輕重連進裁罰。

據了解，出租農地的地主向消防人員抱怨，年租金6萬元，多次想進入查看堆置場狀況卻不得其門而入。消防局認為，肇禍責任交由主管機關處置，但未來應主動調查這類堆置場並依法處理，不要出事才讓消防人員疲於奔命。

彰化縣埤頭鄉彰水路四段的雜木堆置場燃燒，消防局將要求堆置場業者支付租用重型機具費用。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉彰水路四段的雜木堆置場燃燒，消防局將要求堆置場業者支付租用重型機具費用。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉彰水路四段的雜木堆置場每天有狀況，昨天新悶燒點到今天還沒熄滅。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉彰水路四段的雜木堆置場每天有狀況，昨天新悶燒點到今天還沒熄滅。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉彰水路四段的雜木堆置場燃燒逾96小時，估計還要兩天才能完全撲滅。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉彰水路四段的雜木堆置場燃燒逾96小時，估計還要兩天才能完全撲滅。記者簡慧珍／攝影

農地 都市計畫

延伸閱讀

鹿港龍山寺大型聖杯獲好評 暫遷彰化孔廟空地保存

影／彰化國慶踩街 王惠美提醒烏俄戰爭很無常 盼和平度日

台南民宅火災4人獲救 消防人員今重返現場傳達避難知識

國慶連假消防好累！南橫山區多件山友受傷持續入山救援

相關新聞

嘉義東石之美執行長車禍 撞車後衝入民宅一度昏迷

嘉義縣知名社團東石之美執行長成峻今天上午9點多，駕駛黑色轎車，經東石農會港墘分部前嘉157縣道時，與女性駕駛的白色轎車在...

國一中山高台南交流道貨車撞轎車 1人受困3人傷送醫

國道8號西向接國道1號中山高台南交流道新市北上迴轉道，上午9點35分一輛貨車疑因煞車不及追撞前方轎車，轎車後座乘客受困車...

高雄捷運乘客搭手扶梯摔成一團 5人送醫幸無大礙

高雄捷運R9中央公園站今天上午10點46分，發生旅客從電扶梯摔倒事件，一名76歲男性因未站穩跌倒，連帶造成4人跌倒受傷。...

影／國慶日驚嚇破表 朴子市農會頂樓太陽能板飛落砸休旅車

國慶日早上，嘉義縣朴子市農會8點多，傳出頂樓太陽能板掉落砸到車輛事件！目前仍有繼續掉落情況，相當危險，所幸無人受傷，詳細...

高雄賊竊檳榔攤縮骨功鑽小窗 偷30條菸1天後落網

高雄市張姓男子持油壓剪侵入鳳山區一間檳榔攤，搜刮千元現金和30條香菸；警方到場鑑識，發現鐵窗遭破壞，竊賊從長寬僅各約30...

彰化埤頭雜木場連燒4天燒不停 縣府累進裁罰16萬起跳

彰化縣埤頭鄉彰化路四段一處雜木堆置場，自10月6日中午失火，連日延燒，引起民眾撻伐縱放亂堆置雜木的行為。彰化縣政府今天表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。