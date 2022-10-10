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女兒疑遭高溫奶燙成香腸嘴 母聲淚俱下：媽媽對不起你

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄1歲女童在托嬰中心，疑遭保母灌70度高溫奶，小小嘴巴腫成香腸嘴；女童母親金在市議員林智鴻陪同下，開記者會說明始末，母親數度聲淚俱下指控托嬰中心未說實話，女兒至今已出現打自己頭、捏腳、睡覺驚醒及哭鬧等身心傷害，讓她不捨對女兒說「媽媽對不起你」。

女童母親今天上午挺著近8個月身孕，現身記者會，她指出，丈夫在6日下午至托嬰中心接暱稱「小饅頭」的1歲女兒時，園方告知丈夫，女兒喝奶撞到嘴唇，當時女兒的嘴巴已紅腫破皮，丈夫覺得怪怪的，帶小孩回家後，家人見女兒嘴巴腫脹，趕緊帶她就醫，後來因過於嚴重，又帶女童二度就醫，醫生說女兒上唇已二度燙傷。

女童母親泣訴，事件發生後，她已報警，但托嬰中心的主任和老師仍各說各話，記者會中也公布她和老師之間的對話錄音檔，對話中，老師指當時因小孩想睡覺不喝奶，手推開奶瓶，奶瓶撞到嬰兒床圍欄，奶水噴濺到小孩臉部和嘴巴。

女童母親並現場示範奶瓶開關狀態，強調這款奶瓶連大人都很難轉開，不可能像老師所說，小孩將奶瓶推開奶瓶，奶水就噴濺。女童母親質疑，托嬰中心指奶水溫度太高，但造成女兒嘴唇紅腫時，也沒沖脫泡蓋送，也沒通知家屬。

女童母親指出，當天一直給他們機會，但主任和老師直到現在仍各說各話，一直推，讓她沒辦法接受。她說，「如果是你們的小孩被人家燙傷...」，說到此時，一度哭到說不出話，她含淚指控托嬰中心，到現在還不承認是他們的錯，只是說疏忽了、疏失了，到現在還在擔心能不能獲得補助。

對於事發4天，女童身心狀況，女童母親說，女兒最近會不時巴自己頭、捏自己的腳，睡覺也要抱、醒著也要抱，以前從沒發生這種情形，一天有時會大哭3、4次，因心裡的陰影，已造成女兒身心傷害，她哭著說，她一直安慰女兒，「媽媽對不起你」。

林智鴻指出，整起事件疑點重重，到底是奶瓶撞到還是70度熱水燙傷，消失的3、4分鐘影片去了哪裡，根據女童母親說法，小孩受傷已非第1次，在在說明一件事，老師已不適任，為何讓1歲女童遭遇這麼多的傷害。

林智鴻表示，托嬰中心應負起完全責任，立刻開除不適任教師，他要求社會局應立即介入調查，該開罰就開罰，該徹補助就撤補助。

警方和社工8日下午已至托嬰中心調閱監視畫面，當天傍晚約談姜姓老師和許姓主任到案；據悉，老師辯稱是不小心，沒注意奶水溫度，並非故意燙傷女童，警詢後，2人被依傷害及妨害幼童發展等罪嫌函送法辦。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

高雄1歲女童疑遭高溫奶燙傷成香腸嘴，女童母親今在市議員林智鴻陪同下召開記者會，出示女童被燙傷照片。記者石秀華／攝影
高雄1歲女童疑遭高溫奶燙傷成香腸嘴，女童母親今在市議員林智鴻陪同下召開記者會，出示女童被燙傷照片。記者石秀華／攝影
1歲女兒在托嬰中心疑遭高溫奶燙傷，母親不捨女兒遭遇，今現身淚控托嬰中心至今未說實話，數度哽咽拭淚。記者石秀華／攝影
1歲女兒在托嬰中心疑遭高溫奶燙傷，母親不捨女兒遭遇，今現身淚控托嬰中心至今未說實話，數度哽咽拭淚。記者石秀華／攝影
高雄1歲女童疑遭高溫奶燙傷成香腸嘴，家屬出示醫生診斷證明，顯示「上唇已二度燒傷」。記者石秀華／攝影
高雄1歲女童疑遭高溫奶燙傷成香腸嘴，家屬出示醫生診斷證明，顯示「上唇已二度燒傷」。記者石秀華／攝影
1歲女兒在托嬰中心疑遭高溫奶燙傷，母親今現身淚控托嬰中心至今未說實話。記者石秀華／攝影
1歲女兒在托嬰中心疑遭高溫奶燙傷，母親今現身淚控托嬰中心至今未說實話。記者石秀華／攝影
1歲女兒在托嬰中心疑遭高溫奶燙傷，母親今在記者會中，現場示範女兒的奶瓶很堅固，不可能是女兒甩開奶瓶被燙傷。記者石秀華／攝影
1歲女兒在托嬰中心疑遭高溫奶燙傷，母親今在記者會中，現場示範女兒的奶瓶很堅固，不可能是女兒甩開奶瓶被燙傷。記者石秀華／攝影

托嬰 記者會

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