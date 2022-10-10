高雄捷運乘客搭手扶梯摔成一團 5人送醫幸無大礙

傷者皆送往大同醫院，送醫後皆無大礙。記者林巧璉／翻攝

高雄捷運R9中央公園站今天上午10點46分，發生旅客從電扶梯摔倒事件，一名76歲男性因未站穩跌倒，連帶造成4人跌倒受傷。該長輩自述因為疫情期間不敢握手扶梯，5位民眾送至大同醫院，傷勢多為皮肉傷。

高雄捷運公司表示，今天上午10點46分，一名年長男性從中央公園站1號出入口電扶梯往上時，因自身因素沒站穩跌倒，連帶影響男子的太太及後方一對年輕夫婦及小孩，共5人摔傷。站長發現後立即按下電扶梯緊急停止按鈕，後續行控中心通知119到場，7分鐘後救護車即抵達車站，在11點8分將5位傷者送往大同醫院。

高捷公司與捷運局均已派人前往大同醫院慰問旅客當中，市長陳其邁也特別指派捷運局長吳義隆、交通局長張淑娟、交通局副局長劉建邦親自到場關心。目前初步了解，旅客均為皮肉輕傷，應無大礙。