欠1年租金房東要他搬 屏東男放火燒屋波鄰宅 法官判9年

屏東縣徐姓男子積欠1年多房租，房東要求他搬離卻引起他不滿，前年3月22日清晨在客廳內點火，隨即騎乘電動車逃離，火勢一度蔓延至兩邊鄰居住家，所幸消防員抵達後，迅速撲滅火勢，高雄高分院審理後，依放火罪重判徐男9年徒刑。

判決指出，徐男承租屏東市新春巷一棟民宅，但積欠房租1年多，房東多次催繳徐都不願繳納，前年3月間，房東央求徐男搬離，積欠的房租不會再跟他討取，沒料引起徐男不滿，3月22日清晨7時許，在客廳走道點燃棉被燒屋。

因屋內多為易燃物品，火勢在屋內快速延燒，不僅燒穿閣樓屋頂，還蔓延至一旁的兩棟房屋，消防員到場緊急疏散周邊住戶，經派員灌救，火勢約40分鐘才獲得控制。

根據消防局火場鑑定報告，排除電線走火、煮食不慎等因素，另案發前約40分鐘，徐男曾回到住處，在他離開後不久屋內隨即竄火，且起火位置未發現其他發火源，認定火警原因為人為點燃雜物堆、棉被所致，檢方調查後，認為徐涉嫌放火燒屋，依放火罪嫌起訴他。

屏東地院審理時，徐男辯稱，屋內放滿他的東西，不可能這麼傻放火燒屋，且火災時他在附近市場聊天，是回家後才知道家裡起火。

但法官根據消防局火調人員、現場目擊者訊息，發現起火點位置有堆滿衣服、雜物、棉被，依常理判斷並非平常堆放位置，加上徐並未與人結怨，排除屋內遭他人縱火可能，且徐的不在場證明說詞反覆，僅能證明他在火警當時在鄰近市場，並無法釐清案發前他不在屋內，綜合事證依放火罪重判。