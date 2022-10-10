童言問把地震變不見？關山義消用魔術教避震應變觀念

918強震讓台東縱谷民眾驚魂未定，至今仍常出現餘震，關山義消分隊與關山消防分隊今天舉辦防震、防災宣導，邀請魔術師表演精彩魔術和腹語表演，置入宣導民眾避震應對方法，幼童還天真問「用魔術把地震變不見」，工作人員笑著說「地震不會不見、但學會應變會更安全！」

917、918震央在關山、池上超過六級的強震造成縱谷多處倒塌災害，復原工作仍持續進行，由於至今餘震持續發生，關山義消分隊決定辦活動宣導地震保命三步驟，除提供雞蛋糕、平安米，還以精采魔術表演，吸引大、小朋友學習如何面對地震。

「魔術能把地震變不見嗎？」關山義消分隊長周福安指出，許多孩子都說「從小到大沒遇過這麼大地震」，還問能不能把地震變不見，他也笑著告訴小朋友，地震不會不見，但透過魔術可學習地震避難正確觀念，讓家人更安全，而且還能吃到雞蛋糕、拿到平安米一舉數得。

台東消防局關山消防分隊長賴垣志表示，民眾遇地震發生時如果在建築物內，應該謹記保命三步驟「趴下、掩護、穩住」，可以找尋屋內較穩固桌子低姿勢爬進桌子下方，然後穩穩抓住桌腳，避免重物因地震搖晃掉落而被砸傷。