聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義東石之美執行長車禍 撞車後衝入民宅一度昏迷
嘉義縣知名社團東石之美執行長成峻今天上午9點多，駕駛黑色轎車，經東石農會港墘分部前嘉157縣道時，與女性駕駛的白色轎車在路口相撞，兩車失控衝撞進路旁民宅內，警消獲報，將2名傷者送往嘉義長庚醫院治療，車禍原因待警方調查釐清。
目擊民眾指出，突然一陣轟然巨響，出門查看見兩車相撞失控衝入民宅，黑車男性駕駛成峻，一度昏迷，有熱心民眾，立即協助先把他口中異物挖出，做CPR恢復意識，救護車抵達，將2名傷者送醫急救。
成峻為東石鄉具代表性人物，今天早上6點多，記者手機才收到他傳來的國慶日祝賀圖，沒想到過2小時，就發生令親友擔憂的車禍事故。
嘉義縣消防局上午9點17分接獲通報，指嘉157縣道東石農會港墘分部前發生車禍，2位傷者待援，因東石消防分隊救護車出勤，緊急調度六腳、布袋消防分隊救護車支援。
救護車於上午9點半左右相繼抵達，男性駕駛成峻表示胸、背部疼痛，初步檢查生命跡象穩定，女駕駛無明顯外傷，均送嘉義長庚治療。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言