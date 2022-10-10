嘉義東石之美執行長車禍 撞車後衝入民宅一度昏迷

嘉義縣知名社團東石之美執行長成峻今天上午9點多，駕駛黑色轎車，經東石農會港墘分部前嘉157縣道時，與女性駕駛的白色轎車在路口相撞，兩車失控衝撞進路旁民宅內，警消獲報，將2名傷者送往嘉義長庚醫院治療，車禍原因待警方調查釐清。

目擊民眾指出，突然一陣轟然巨響，出門查看見兩車相撞失控衝入民宅，黑車男性駕駛成峻，一度昏迷，有熱心民眾，立即協助先把他口中異物挖出，做CPR恢復意識，救護車抵達，將2名傷者送醫急救。

成峻為東石鄉具代表性人物，今天早上6點多，記者手機才收到他傳來的國慶日祝賀圖，沒想到過2小時，就發生令親友擔憂的車禍事故。

嘉義縣消防局上午9點17分接獲通報，指嘉157縣道東石農會港墘分部前發生車禍，2位傷者待援，因東石消防分隊救護車出勤，緊急調度六腳、布袋消防分隊救護車支援。