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彰化縣消防隊員宋明哲也是發明家 獲十大傑出青年表揚

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣消防局第三大隊埔鹽分隊隊員宋明哲不僅是火裡來，水裡去的消防隊員，還是個消防發明家，因獨立研發「水面作業型遺體袋」等發明，除減少人為碰觸遺體，也讓死者保有尊嚴，繼今年四月贏得2022年「總統創新獎」後，再獲得今年60屆十大傑出青年的榮譽。

宋明哲是以「公共行政類」獲選為今年十大傑出青年，靠的不是冒險犯難，而是「發明」，以獨立研發「水面作業型遺體袋」、「山域作業型遺體袋」、「消防車輛出勤安全警示系統」等多項救難裝備，改變了台灣救難生態，更應用於國際災難救援，讓台灣消防名揚世界而得獎，在這之前，他即獲獎無數。

很難想像，今年40歲的宋明哲，學的是企管不是理工，卻成了發明家，而且他是少校軍官退伍後，考上消防特考，迄今8年。他說，因從軍在漢光演習時，負責研究國內外屍袋，發現具功能性屍袋少。擔任消防隊員後，看到有人跌落圳溝身亡，當時4人千辛萬苦將遺體拉起，在柏油路上僅被蓋上白布，等了2、3小時才有人處理，看了很不捨，因此構思如何創新改良屍袋。

宋明哲發現消防隊員使用的傳統屍袋不排水，在打撈水流屍必須碰觸、環抱遺體，作業耗費人力又有心理壓力，3年前，研發具功能性的新型遺體袋，可以在水裡或水面上作業，並吊掛上岸，減少人為碰觸遺體，讓死者保有尊嚴，救護人員也避免創傷壓力症候群，並在宜蘭南方澳斷橋事故中，實際派上用場。他的發明改變了國內水域遺體救援方式，透過民眾認捐，已發配5000多個到基層消防分隊及海巡署。

國內消防設備歷來仰賴對外採購，很少有自主創意的發明，宋明哲身為消防隊員，對於與消防相關設備發明則有無比的熱忱，至今 仍不斷發明，他說，他都是利用下班時間研發，到目前為止，他已申請到6項專利，手頭還有10多項還在研發。他的發明在國內外得獎無數，還曾到大陸參加一項1萬7千多項產品中，獲得銅獎。

宋明哲獲得十大傑出青年表揚致詞時說， 他都是利用自己休假時間、付出自己的金錢，研發以人為本的救災裝備，研發過程很坎坷、推廣更辛苦，但也因此被看見。

宋明哲說，國人習慣捐棺、捐骨灰罈、捐住警器，其實也可以捐大家看不見的專用型遺體袋，「尊重生命，讓每個生命，最後一哩路，都能有尊嚴的離開」。

彰化縣消防局第三大隊埔鹽分隊隊員宋明哲因獨立研發「水面作業型遺體袋」等發明，繼今年四月贏得2022年「總統創新獎」後，近日再獲得今年60屆十大傑出青年的榮譽。圖／宋明哲提供
彰化縣消防局第三大隊埔鹽分隊隊員宋明哲因獨立研發「水面作業型遺體袋」等發明，繼今年四月贏得2022年「總統創新獎」後，近日再獲得今年60屆十大傑出青年的榮譽。圖／宋明哲提供
彰化縣消防局第三大隊埔鹽分隊隊員宋明哲（右3）因獨立研發「水面作業型遺體袋」等發明，繼今年四月贏得2022年「總統創新獎」後，近日再獲得今年60屆十大傑出青年的榮譽，與副總統賴清德合照。圖／宋明哲提供
彰化縣消防局第三大隊埔鹽分隊隊員宋明哲（右3）因獨立研發「水面作業型遺體袋」等發明，繼今年四月贏得2022年「總統創新獎」後，近日再獲得今年60屆十大傑出青年的榮譽，與副總統賴清德合照。圖／宋明哲提供
彰化縣消防局第三大隊埔鹽分隊隊員宋明哲因獨立研發「水面作業型遺體袋」等發明，繼今年四月贏得2022年「總統創新獎」後，近日再獲得今年60屆十大傑出青年的榮譽。圖／宋明哲提供
彰化縣消防局第三大隊埔鹽分隊隊員宋明哲因獨立研發「水面作業型遺體袋」等發明，繼今年四月贏得2022年「總統創新獎」後，近日再獲得今年60屆十大傑出青年的榮譽。圖／宋明哲提供

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