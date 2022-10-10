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妙齡女吞藥30顆意識不清倒臥頂樓 中警查定位軟體救命

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓女子因近期官司纏身，感情、求職不順遂，2日突傳訊給朋友「多保重」，朋友認為楊女之前已有過尋短紀錄，趕緊報警。警方得知楊女有使用「冰棒」定位軟體，發現楊女位置仍在租屋處，判斷人在屋頂，找到人時楊女已吞30顆安眠藥，趕緊送醫救回一命。

第四警分局春社所在2日深夜獲報，楊姓女子（25歲）突然傳訊給朋友「多保重、照顧自己」的訊息，而楊女朋友得知，楊女疑有吞服安眠藥狀況，而且過去也有過尋短紀錄，擔心楊女再想不開，加上聯絡不上楊女，所以趕緊報案。

警方詢問友人是否有使用「冰棒」的定位軟體，楊女友人稱楊女有下載使用，經查詢軟體後，發現楊女沒有移動軌跡，位置仍在大樓租屋處，判斷楊女沒有離開住處，可能人在頂樓，趕緊前往。

警方衝上頂樓後，發現已經意識模糊不清的楊女，倒臥在地上，趕緊將楊女送醫，經後續調查才知，楊女情緒不穩，近期因官司纏身，加上感情、求職都不順遂，已有過尋短紀錄，被警方發現時，已吞服30顆安眠藥，幸好友人即時報警，才撿回一命。

春社所長邱柏昌說，自殺不能解決問題，只會讓親友留下無比悲痛，求助才是最好的路。期盼民眾在面對低潮時能主動、積極採取有效的協助步驟，善用自殺防治諮詢專線0800-788995，以及1995生命線尋求協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中市楊姓女子在2日吞安眠藥跑到頂樓欲尋短，警方利用定位軟體救人。圖／第四警分局提供
台中市楊姓女子在2日吞安眠藥跑到頂樓欲尋短，警方利用定位軟體救人。圖／第四警分局提供
台中市楊姓女子在2日吞安眠藥跑到頂樓欲尋短，警方利用定位軟體救人。圖／第四警分局提供
台中市楊姓女子在2日吞安眠藥跑到頂樓欲尋短，警方利用定位軟體救人。圖／第四警分局提供
台中市楊姓女子在2日吞安眠藥跑到頂樓欲尋短，警方利用定位軟體救人。圖／第四警分局提供
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冰棒 求職 生命線

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