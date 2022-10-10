台南民宅火災4人獲救 消防人員今重返現場傳達避難知識

國慶連假第一天，台南市安平區發生民宅火警，一家四口受困火場關門待救，消防人員到場快速部署水線及利用雲梯車升梯救援，順利將受困民眾救出。消防局六大隊人員，今天重返火場，向民眾宣導裝設住警器，火災發生時發出警報可及時逃生，加強附近居民的防火宣導。

台南市消防局局長李明峯說，10月8日安平文平路民宅發生火災，火警起火位置於建築物的一樓，受困民眾於四樓，無法進行逃生時，在救災救護中心勤務中心人員引導下，作了很關鍵且正確的動作，就是關門避難。

消防局第六大隊大隊長邱淵明表示，民眾如不幸遇到火災，要記得秉持小火快逃、濃煙關門的求生觀念。當火勢很小尚未產生大量濃煙時，應立即向下往外逃生；當逃生路徑有發現濃煙，應轉往有對外窗戶的居室並關閉房門選擇避難，利用手邊的行動電話播打119告訴消防人員所處避難的房間位置，讓消防人員可以快速進行救援。