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台南醉漢叫計程車不願耐心等候 竟持刀對管理員揮舞

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區某社區大樓，本月6日發生鄭姓男住戶因不滿盧姓管理員協助叫計程車需等待，鄭酒後作勢持刀揮舞，無人受傷，員警到場後人鄭已離開，管理員表示不提告，有人將此事PO上網。台南市警四分局今天說，鄭的行為有違反社維法之虞，將傳喚當事人到案。

有民眾在社會事臉書社群PO文，指有名男子持刀對安平某社區大樓管理員作勢揮砍，雖未砍到人，但行徑十分囂張。

台南市警四分局說，此案發生在10月6日上午5時40分，鄭姓男住戶因不滿盧姓管理員協助叫車需等待，酒後作勢持刀揮舞，無人受傷，員警到場後人已離開，管理員表示不提告，此案以社維法傳喚當事人到案製作筆錄中。

據了解，社會秩序維護法第63條第1項第1款規定， 無正當理由攜帶具有殺傷力的器械者，可處3天以下拘留或3萬元以下罰款。

鄭姓男子酒後持刀對安平區某社區大樓管理員揮舞，警方表示將依違反社維法究辦。圖／翻攝自社會事臉書社群
鄭姓男子酒後持刀對安平區某社區大樓管理員揮舞，警方表示將依違反社維法究辦。圖／翻攝自社會事臉書社群

台南 計程車

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