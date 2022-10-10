高雄男與親友到屏東縣牛角灣溪戲水 下水救人自己溺斃

屏東縣瑪家鄉涼山村牛角灣溪昨天下午4點多驚傳溺水事故，36歲周黃男子與親友到牛角灣溪戲水，其中一名女性友人16歲吳女疑不慎摔入深潭，周黃與其他友人下水救人，吳女順利被拉上岸，但周黃男子不慎溺水，消防人員獲報到場後，周黃救起已無生命跡象，送醫後不治。

屏東縣消防局昨天下午4點10分接獲報案，民眾在涼山村牛角灣溪發生溺水，派遣瑪家分隊、三地門分隊、特搜大隊及第一大隊，共出動6車13人並攜帶潛水裝備救援，消防人員後著潛水裝備將溺者拉起，已無生命徵象，立即在岸邊實施CPR，隨即由瑪家分隊救護車將溺者送醫急救不治。

據了解，36歲周黃家住高雄市大寮區，昨與親友約10多人到牛角灣溪戲水，其中死者小孩的友人吳姓女子不慎摔入一處深潭，周黃與其他友人發現後下水救人，吳女順利被拉上岸，惟周黃不慎溺斃，檢警今天相驗。