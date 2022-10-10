聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄男與親友到屏東縣牛角灣溪戲水 下水救人自己溺斃
屏東縣瑪家鄉涼山村牛角灣溪昨天下午4點多驚傳溺水事故，36歲周黃男子與親友到牛角灣溪戲水，其中一名女性友人16歲吳女疑不慎摔入深潭，周黃與其他友人下水救人，吳女順利被拉上岸，但周黃男子不慎溺水，消防人員獲報到場後，周黃救起已無生命跡象，送醫後不治。
屏東縣消防局昨天下午4點10分接獲報案，民眾在涼山村牛角灣溪發生溺水，派遣瑪家分隊、三地門分隊、特搜大隊及第一大隊，共出動6車13人並攜帶潛水裝備救援，消防人員後著潛水裝備將溺者拉起，已無生命徵象，立即在岸邊實施CPR，隨即由瑪家分隊救護車將溺者送醫急救不治。
據了解，36歲周黃家住高雄市大寮區，昨與親友約10多人到牛角灣溪戲水，其中死者小孩的友人吳姓女子不慎摔入一處深潭，周黃與其他友人發現後下水救人，吳女順利被拉上岸，惟周黃不慎溺斃，檢警今天相驗。
瑪家鄉牛角灣溪第一層瀑布在涼山隧道附近，早期是部落族人的農耕水源地，近年來成為熱門的初期溯溪路線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言