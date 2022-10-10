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高雄賊竊檳榔攤縮骨功鑽小窗 偷30條菸1天後落網

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市張姓男子持油壓剪侵入鳳山區一間檳榔攤，搜刮千元現金和30條香菸；警方到場鑑識，發現鐵窗遭破壞，竊賊從長寬僅各約30公分的洞口鑽入，宛如有魯夫般的縮骨功，調監視器追查，1天後逮獲張男，但香菸已變賣花用殆盡。

高市鳳山區位於鳳林路上一間檳榔攤劉姓業者（55歲），6日上午6時許，開店營業時，發現地上有幾根鐵條，鐵窗遭破壞，驚覺遭闖空門；經清點店內財物發現被偷走約30條香菸及現金約1000左右，共損失約3萬1000元。

鳳山警分局成功派出所警方獲報後，到場勘查、採證，發現竊賊破壞的鐵窗，僅有長寬各約30公分的洞口，大小只容小孩身軀能鑽入，研判竊賊身形不高，於是擴大調閱檳榔攤沿線監視器影像。

警方後來發現竊賊騎乘懸掛贓車牌的機車，利用夜間檳榔攤打烊之際，攜帶油壓剪，破壞鐵窗後，鑽入小孔入內行竊。警方查出竊賊是張姓男子（57歲），掌握其行蹤後，7日下午4時許在仁武區八德西路逮獲張男，查扣犯案用油壓剪。

警方見張男身高約165公分、體重約65公斤，卻像「海賊王」魯夫般伸縮自如，鑽進窗戶洞口行竊，也覺得不可思議。

張落網後，聲稱得手30包香菸已變賣成現金，1天即花完，但警方懷疑其說詞，警詢後，先依竊盜及毀損罪案移送法辦。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

鳳山警分局成功派出所警方逮獲行竊檳榔攤的張姓男子。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局成功派出所警方逮獲行竊檳榔攤的張姓男子。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局成功派出所警方逮獲張男，查扣犯案用油壓剪。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局成功派出所警方逮獲張男，查扣犯案用油壓剪。記者石秀華／翻攝
身高約165公分、體重約65公斤的張姓男子侵入鳳山區檳榔攤，破壞鐵窗，僅鑽入長寬僅約30公分的洞口，得手30條香菸和千元現金。記者石秀華／翻攝
身高約165公分、體重約65公斤的張姓男子侵入鳳山區檳榔攤，破壞鐵窗，僅鑽入長寬僅約30公分的洞口，得手30條香菸和千元現金。記者石秀華／翻攝
監視器錄下，張姓男子行竊鳳山區檳榔攤後，騎乘懸掛贓車牌的機車，後方載著得手的香菸。記者石秀華／翻攝
監視器錄下，張姓男子行竊鳳山區檳榔攤後，騎乘懸掛贓車牌的機車，後方載著得手的香菸。記者石秀華／翻攝

監視器 贓車 竊盜

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