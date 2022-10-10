快訊

左側睡能減少胃酸逆流！哪種睡眠姿勢最健康？專科醫師這麼說

郁方驚曝曾抖內給「爬山台灣之光」 感嘆遇到詐騙

12億新竹棒球場整修逾2個月 他曝最新照怒了：還是一樣！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／聽到女兒遭綁被打 婦急要領錢被清水警攔下來

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中64歲陳姓婦人及大女兒接獲一通自稱地下錢莊的男子電話，稱其小女兒替人擔保160萬元未還，現在遭綁架，需支付贖金才能將小女兒領回，並要求電話不能掛掉，清水警接到她大女兒通報及時阻詐。

本月4日，陳婦接到電話中神似寶貝小女兒的聲音「媽媽，你快來，你客氣一點，不要惹他生氣，不然他會打我」，這時愛女心切的母親，緊張得快哭出來，幸好大女兒藉機向警方報案。

台中市清水警分局安寧所員警阮怡婷、姚易呈獲報後立即趕到現場及時攔下，已戴好安全帽，準備發動機車前往領錢交付贖金的婦，起初，陳婦激動的喊道不要警方攔阻並表示「我女兒會被你們害死，我女兒一直在流血，從11點就開始在流了。」

在旁的大女兒不斷示意警方不要出聲音，因手機保持通話，不敢讓對方發覺已報警，故全程以手寫方式與警方溝通，警方先安撫大女兒情緒並打電話向小女兒求證。

大女兒開擴音聽到不知情的小女兒回答「我在公司上班啊」，陳婦知道小女兒沒有遭綁架情事，眼眶泛紅地抱住員警，並雙手合十謝天謝地，感謝員警的及時攔阻，欣慰自己的女兒平安無事，也保住自己的辛苦錢。

附近鄰居們看到警察到場及母女緊張的情緒，都圍過來關心，當眾人知道是訪騙老哏時表示，還好有警方幫忙，安寧所員警也藉機向民眾們宣導各種典型的詐騙手法。

清水警分局安寧派出所所長楊邦彥表示，典型的「假綁架」詐騙手法老梗，會要求被害人不要掛斷電話，讓詐騙集團方便控制被害人行動，不能向警方求證，請民眾接獲疑似綁架案件電話，隨時都可以撥打110、165諮詢，並務必秉持「提高警覺、冷靜處理。」的原則。

一名婦人接到詐騙電話稱女兒遭綁被打流血，台中清水警攔阻婦匯款。圖／警方提供
一名婦人接到詐騙電話稱女兒遭綁被打流血，台中清水警攔阻婦匯款。圖／警方提供

綁架 詐騙集團

延伸閱讀

台中／駐村藝術家與新貌獎歷屆得獎作品 清水眷村聯合展出

影／騙徒連聽語障女子都不放過 台中警用筆談無聲阻詐

媽媽警友站長與女兒挺警察 捐贈清水警口罩2.2萬片

國慶連假何處去？彰化清水那方露營區周年慶 好康放送

相關新聞

國慶連假消防好累！南橫山區多件山友受傷持續入山救援

不少民眾利用國慶三天連假，進入南橫山區登山，陸續發生多起受傷受困事件，台東縣消防局連三天出勤搜救，又遇南橫公路遊客多、車...

影／國慶日驚嚇破表 朴子市農會頂樓太陽能板飛落砸休旅車

國慶日早上，嘉義縣朴子市農會8點多，傳出頂樓太陽能板掉落砸到車輛事件！目前仍有繼續掉落情況，相當危險，所幸無人受傷，詳細...

高雄賊竊檳榔攤縮骨功鑽小窗 偷30條菸1天後落網

高雄市張姓男子持油壓剪侵入鳳山區一間檳榔攤，搜刮千元現金和30條香菸；警方到場鑑識，發現鐵窗遭破壞，竊賊從長寬僅各約30...

35歲女卡中山大學旁防波堤 右手骨折獲救後急送醫

高市鼓山區中山大學拱門警衞室旁，今晨5時25分許，晨間運動民眾發現一名35歲女子跌落防波堤，卡在消波塊之間的隙縫中，右手...

台南民宅火災4人獲救 消防人員今重返現場傳達避難知識

國慶連假第一天，台南市安平區發生民宅火警，一家四口受困火場關門待救，消防人員到場快速部署水線及利用雲梯車升梯救援，順利將...

台南醉漢叫計程車不願耐心等候 竟持刀對管理員揮舞

台南市安平區某社區大樓，本月6日發生鄭姓男住戶因不滿盧姓管理員協助叫計程車需等待，鄭酒後作勢持刀揮舞，無人受傷，員警到場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。