影／聽到女兒遭綁被打 婦急要領錢被清水警攔下來

台中64歲陳姓婦人及大女兒接獲一通自稱地下錢莊的男子電話，稱其小女兒替人擔保160萬元未還，現在遭綁架，需支付贖金才能將小女兒領回，並要求電話不能掛掉，清水警接到她大女兒通報及時阻詐。

本月4日，陳婦接到電話中神似寶貝小女兒的聲音「媽媽，你快來，你客氣一點，不要惹他生氣，不然他會打我」，這時愛女心切的母親，緊張得快哭出來，幸好大女兒藉機向警方報案。

台中市清水警分局安寧所員警阮怡婷、姚易呈獲報後立即趕到現場及時攔下，已戴好安全帽，準備發動機車前往領錢交付贖金的婦，起初，陳婦激動的喊道不要警方攔阻並表示「我女兒會被你們害死，我女兒一直在流血，從11點就開始在流了。」

在旁的大女兒不斷示意警方不要出聲音，因手機保持通話，不敢讓對方發覺已報警，故全程以手寫方式與警方溝通，警方先安撫大女兒情緒並打電話向小女兒求證。

大女兒開擴音聽到不知情的小女兒回答「我在公司上班啊」，陳婦知道小女兒沒有遭綁架情事，眼眶泛紅地抱住員警，並雙手合十謝天謝地，感謝員警的及時攔阻，欣慰自己的女兒平安無事，也保住自己的辛苦錢。

附近鄰居們看到警察到場及母女緊張的情緒，都圍過來關心，當眾人知道是訪騙老哏時表示，還好有警方幫忙，安寧所員警也藉機向民眾們宣導各種典型的詐騙手法。