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70歲老太太外出散步走失 南警一眼認出護送返家
70歲葉姓老太太昨晚8點多在台南市中西區中華西路、建平16街口徘徊，民眾發現報警協助，警員洪培峰到場後發現她竟是自己管區內曾經失蹤的老太太，順利載她返回家中。報案人驚呼警察太厲害，一眼就能認出葉婦，稱讚洪真是名副其實的人民保姆。
台南市警二分局中正所警員吳品賢、洪培峰，昨晚8點多執行巡邏勤務時，接獲民眾報案在中西區中華西路、建平16街口有迷途老婦人，員警到場後，報案人表示發現該婦人疑似有失智情事，在路口徘徊許久不知道如何回家，請求警方協助。
警員洪培峰一看，竟是自己擔任警勤區里內之前曾走失的70歲葉姓老太太 ，並順利護送她返回住處。
報案人驚呼警察太厲害，一眼就能認出葉婦，而且姓名及地址也背得滾瓜爛熟，洪培峰表示，管區熟識轄區住戶是理所當然，何況葉婦之前走失，也曾處理過，所以看到葉婦身影就能認出。
台南市警二分局表示，民眾家中如有失智障礙者，務必多加留意看顧，尤其出門應有親友在旁照料，切勿使其單獨外出，避免類似情事發生，也可向各直轄市、縣市警察局鑑識中心)或警分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，以利未來有協尋需求時，能即時身份辨識、尋回返家。
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