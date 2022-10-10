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國慶連假消防好累！南橫山區多件山友受傷持續入山救援

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

不少民眾利用國慶三天連假，進入南橫山區登山，陸續發生多起受傷受困事件，台東縣消防局連三天出勤搜救，又遇南橫公路遊客多、車道回堵，導致山下搜救員無法上山，山上搜救員亦無法下山，所幸昨起山區天氣轉啨，順利將1名扭傷者帶下山，另透過空勤直升機吊掛，順利將2受困山友救出送醫。

台東縣消防局國慶假期，連續處理3起南橫山區受困案，昨上午剛處理完1起南一段關山至海諾南山間登山客臉部受創案件，9名搜救員仍在南一段山區返程途中，昨上午11時又接獲小關山登山協作高山症，及關山嶺山登山客腳扭傷案。

縣消防局表示，雪上加霜的是，台20線南橫公路向陽路段昨上午落石不斷，道路不通，加上國慶連假期間大量民眾上山，台20線車道回堵，造成山下搜救人員無法上山，山上搜救人員亦無法下山。

考量搜救需求及人力，決定由日前上山搜救人員，接續前往處理關山嶺山登山客腳扭傷案件，另小關山協作高山症案件，因需從高雄端小關山林道前往，協調高雄市消防局派員處理，並同步申請消防署、空中勤務總隊直升機救援，惟因現場雲層太厚、能見度不佳，直升機昨無法救援。

搜救人員昨攙扶關山嶺山扭傷患者下山後，考量搜救員體力及身體狀況，重新編組人力，由甫下山的鹿野分隊小隊長方麒鈞率4名隊員，今天再執行小關山協作高山症案件，所幸今天山區天侯穩定，空勤直升機順利將高山症患者吊掛下山救治。

台東縣消防局呼籲，南橫公路全線五月開放後，假日常湧入大量遊客登山，至今已發生多起山域事故，大幅增加消防人力救援負擔，提醒登民眾從事登山活動務必嚴謹評估自身登山能力，並備妥相關裝備及器材齊全，以因應山區多變化之環境。

民眾利用國慶假期進入南橫山區登山，陸續發生多起受傷受困案，台東縣消防局連三天出勤搜救。圖／台東縣消防局提供
民眾利用國慶假期進入南橫山區登山，陸續發生多起受傷受困案，台東縣消防局連三天出勤搜救。圖／台東縣消防局提供
民眾利用國慶假期進入南橫山區登山，陸續發生多起受傷受困案，台東縣消防局連三天出勤搜救。圖／台東縣消防局提供
民眾利用國慶假期進入南橫山區登山，陸續發生多起受傷受困案，台東縣消防局連三天出勤搜救。圖／台東縣消防局提供
民眾利用國慶假期進入南橫山區登山，陸續發生多起受傷受困案，台東縣消防局連三天出勤搜救。圖／台東縣消防局提供
民眾利用國慶假期進入南橫山區登山，陸續發生多起受傷受困案，台東縣消防局連三天出勤搜救。圖／台東縣消防局提供
民眾利用國慶假期進入南橫山區登山，陸續發生多起受傷受困案，台東縣消防局連三天出勤搜救。圖／台東縣消防局提供
民眾利用國慶假期進入南橫山區登山，陸續發生多起受傷受困案，台東縣消防局連三天出勤搜救。圖／台東縣消防局提供

南橫 直升機 高山症

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