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南市安南區民宅神明廳失火 疑放鞭炮不慎引燃

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區區城西街二段263巷內一棟4樓透天厝，今晚8點多4樓神明廳起火，民眾報案可能是有人燃放鞭炮不慎引燃，土城等消防分隊到場搶救，火勢在18分鐘後控制，至於真正起火原因待火災調查科人員鑑識調查。

台南市消防局救災救護中心，今晚8點47分接獲民眾報案，位於安南區城西街二段263巷內四樓水泥建物發生火警，頂樓疑似神明廳有火煙，無人受困，派遣土城分隊、和緯及七股分隊及第六大隊等，共計出動14車28人到場搶救。

土城消防分隊到場後，發現4樓神明廳有明顯火光，拉水線進入搶救，屋主事先已疏散。消防人員於今晚9點23分控制火勢，晚間9點零5分火勢撲滅。台南市消防局說，至於起火真正原因是否為燃放鞭炮引起，待火災調查科人員鑑定查明，

台南市安南區城西街二段263巷內一棟4樓透天厝神明廳失火，民眾報案懷疑是有人燃放鞭炮不慎引燃。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區城西街二段263巷內一棟4樓透天厝神明廳失火，民眾報案懷疑是有人燃放鞭炮不慎引燃。記者黃宣翰／翻攝
區台南市安南區城西街二段263巷內一棟4樓透天厝神明廳失火，消防人員拉水線進入搶救。記者黃宣翰／翻攝
區台南市安南區城西街二段263巷內一棟4樓透天厝神明廳失火，消防人員拉水線進入搶救。記者黃宣翰／翻攝

台南 火災 透天厝

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