南市安南區民宅神明廳失火 疑放鞭炮不慎引燃

台南市安南區區城西街二段263巷內一棟4樓透天厝，今晚8點多4樓神明廳起火，民眾報案可能是有人燃放鞭炮不慎引燃，土城等消防分隊到場搶救，火勢在18分鐘後控制，至於真正起火原因待火災調查科人員鑑識調查。

台南市消防局救災救護中心，今晚8點47分接獲民眾報案，位於安南區城西街二段263巷內四樓水泥建物發生火警，頂樓疑似神明廳有火煙，無人受困，派遣土城分隊、和緯及七股分隊及第六大隊等，共計出動14車28人到場搶救。