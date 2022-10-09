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車停國道內側 宜蘭民宿老闆從國道三號墜地身亡

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

一名開民宿的林姓男子，今天下午從宜蘭出發，開車到國道三號南下21.2K處，林男就因不明原因墜橋，掉到北市文山區木柵路五段上；警消獲報到場，林男已經失去呼吸心跳，墜橋原因警方還在釐清中。

據了解，在宜蘭開民宿的林男（42歲），今天下午時開著BMW休旅車出門，一路從宜蘭到北市國三21.2K處，後來林男就將車子停放在內側車道，人卻不知原因墜落到橋下，倒臥在北市文山區木柵路五段上。

警消獲報到場時，林已經失去呼吸心跳，並已找來家屬製作筆錄。據悉，林男近來與妻子離婚，心情十分低落。至於墜落原因還有待警方釐清。

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林男從國道三號南下21.2K處墜落。記者邱奕能／翻攝
林男從國道三號南下21.2K處墜落。記者邱奕能／翻攝
林男從國道三號南下21.2K處墜落。記者邱奕能／翻攝
林男從國道三號南下21.2K處墜落。記者邱奕能／翻攝

宜蘭 民宿 國道

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